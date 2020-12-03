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Formula 1 / Son dakika

Ferrari, Bahreyn'deki yeni pist düzenini "fırsat" olarak görüyor

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Ferrari, Bahreyn'deki yeni pist düzenini "fırsat" olarak görüyor
Ekleyen:
, Editör

Ferrari'nin pist üstü mühendisi Matteo Togninalli, geçen hafta yaşadıkları sorunların ardından oval pist düzeninin motor gücüne dayalı olmasına rağmen kendileri için bir "fırsat" olacağını söyledi.

Ferrari pilotları geçen hafta sonu gerçekleştirilen yarışta epey zorlandılar ve Sebastian Vettel puan alamazken, Charles Leclerc 10. olarak bir puan aldı.

Bu hafta sonu, pistin çoğunun tam gaz geçildiği oval pist düzeni kullanılacak ve bunun Ferrari için bir dezavantaj olabileceği düşünülüyor.

Konu hakkında konuşan Togninalli, "Sakhir'de nispeten yeni zorluklarla karşı karşıyayız. Aynı pistte ve aynı asfalttayız, ancak farklı özelliklere sahip bölümlerde yarışacağız. Yeni pistin özellikleri, ayarları ve yere basma gücünün yanı sıra lastikleri de etkileyecek. Özellikle arka lastikler %20 ila %30 daha az yükse sahip olacak. Bu sayede geçen hafta sonu gördüğümüz aşırı ısınma sorunları azalabilir. Ayrıca bu hafta sonu kesinlikle daha az yere basma gücü ayarı kullanılmasını bekliyorum." dedi.

Yeni pist düzeninin Ferrari için bir fırsat mı yoksa handikap mı olacağı sorulduğunda, "Fırsat diyebilirim. Çünkü geçen hafta cumartesi ve pazar günlere lastiklere uyguladığımız enerji konusunda çok fazla sıkıntı çektik. Bu açıdan daha iyi durumda olacağımız bir gerçek."

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Charles Leclerc, Ferrari SF1000, battles with Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35

Charles Leclerc, Ferrari SF1000, battles with Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

"Ama SF1000'in bu tarz yüksek verimlilik pistlerinde parlamadığı da bir gerçek ve burada motor performansının daha önemli olduğunu düşünürsek, bu iki faktör kilit noktalar olacak. En önemli şey, geçen hafta sonu sahip olduğumuz paketten en iyi şekilde faydalanmak olacak."

"Önceki yarışın ardından tur ve ayar yaklaşımı anlamında, performansı geliştirmenin yollarını bulabilmek için araştırmayı planladığımız bazı alanlar var ancak yine de farklı bir pistle karşı karşıyayız. Mesela sıralama turları farklı olacak çünkü trafik nedeniyle piste çıkmak için doğru zamanı bulmak kolay olmayacak ve ayrıca daha önce de söylediğim gibi lastikleri olması gereken çalışma aralığına getirmek kolay olmayacak. Yapılacak çok şey var fakat mühendisler olarak bunu seviyoruz." 

"Dikkate alınması gereken diğer hususlar, yakıt tüketimi ve fren verimliliği olacak. Tüketim durumu geçen hafta ile hemen hemen aynı olacak, frenlere binen yük ise daha kritik olacak." dedi.

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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