Ferrari, Bahreyn GP'de "tablonun" değişeceğini düşünüyor

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Bahreyn'deki kış testlerinde oldukça kuvvetli görünen Red Bull, yine sezona "yenilmesi gereken takım" konumunda başlayacak gibi duruyor.

Her ne kadar Red Bull'un hızı, bu yıl dünya şampiyonluğu için mücadele etmeyi hedefleyen Ferrari için kötü haber olarak yorumlansa da, takımın bu konuda farklı görüşleri var.

Testlerin son günü konuşan Vasseur, genel olarak zaman turları yerine doğru ayarları bulmaya odaklandıklarını söylüyor ve testlerin aldatıcı olabileceğini de eklemeden geçmiyor.

Motorsport.com'a konuşan Vasseur, "Testlerden genel itibariyle memnun ayrıldığımızı söyleyebilirim. Araç performans açısından iyi görünüyor, ancak diğerlerinin yakıt seviyesini bilmiyoruz."

"Bizim için en önemli konu tüm ayarları bulabilmekti, çünkü biliyorsunuz ki testlerdeki resimlerle gelecek haftaki yarışta çıkacak resimler tamamen farklı."

"Geçen yıl Bahreyn'de testlerin en hızlı turunu kimin attığını hatırlamıyorum, ancak her kimse pol pozisyonunda değildi. Bu iki yıl önce de böyleydi." dedi.

Sergio Pérez, Red Bull RB19, Carlos Sainz, Ferrari SF-23

Red Bull'un hızının Ferrari'yi endişelendirip endişelendirmediği sorulan Vasseur şunları söyledi: "Tek tur hızı konusunda karar veremezsiniz çünkü kimsenin yakıt yükünü bilmiyorsunuz, kimse de bizim yakıt yükümüzü bilmiyor. Bu da herhangi bir karşılaştırma yapmanın çok zor olduğu anlamına geliyor."

"Yarış simülasyonlarını ise değerlendirebilirsiniz, çünkü aracı durdurmadan 55 tur atan bir takımın 110 kg fazladan ağırlıkla işe başladığını bilirsiniz. Elimizdeki tek veri bu."

"Test boyunca farklı yakıt yükleriyle farklı denemeler yaptık. Bazı çözümler işe yaradı, bazıları biraz daha az işe yaradı. En iyi sonucu çıkarmak ve düzgün bir analiz yapmak zorundayız."

"Ancak önümüzdeki hafta tamamen farklı bir hikayeyle karşılaşacağız. Bahreyn'de yarışın sonunda pist sıcaklığı çok düşük olacak ve karşımıza çok daha farklı bir tablo çıkacak." dedi.

Genel olarak Red Bull'a odaklanmadıklarını da söyleyen Vasseur, "Eğer teste sadece takımın performans seviyesine bakmak için çıkarsanız intihar etmiş olursunuz, bu durumda sadece zaman tablosuna göre tepki verebilirsiniz."

"En önemlisi bazı boşlukları doldurmaktı, dürüst olmak gerekirse bu konuda iyi bir iş çıkardık.

"Araç ayarları ve gelişebilecek alanlarla ilgili tüm seçenekleri taramak için yalnızca üç gününüz var. Her şeyi bir araya getirdiğimizde ortaya çıkan tablo oldukça iyi."

Carlos Sainz, Ferrari SF-23 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Son olarak pilotların aşırı iyimser görünmeyen yorumlarına değinen Vasseur, her zaman daha fazlasını isteyen sürücülerin zihniyetini anlamanın önemli olduğunu söyledi.

Vasseur, "Benim işimin DNA'sı her zaman daha fazlasını elde etmeye ve daha fazlasını yapmaya çalışmaktır, dolayısıyla herkesin tamamen mutlu olması profesyonel açıdan bir hata olabilir."

"Örneğin pilotların dengeden tamamen memnun olmaları, bu testlerde yeterince zorlamadıkları anlamını taşıyabilir."

"Elbette daha fazlasını talep ediyorlar; genel olarak daha fazla yol tutuş talep ediyorlar. Ama bu işin zihniyeti bu. Üç günün sonunda, her şeyi bir araya getirdiğinizde, iyi bir performans sergileyebileceğimizi görüyorum."

"Ancak halen diğerlerinin hangi motor moduyla piste çıktığını, yakıt yüklerini vesaire bilmiyoruz. Net bir resim elde etmek oldukça zor." dedi.