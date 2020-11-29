Ferrari: "Bahreyn'de Leclerc'in alışıldık özgüveni eksikti"

Leclerc Bahreyn Uluslararası Pisti’nde Cumartesi günü 12. Sırada kalarak Q2’de takım arkadaşı Sebastian Vettel’e yenildi, Alman pilot ise takım arkadaşının 1 sıra önünde 11. Sırada yarışa başlayacak.

Bu, Vettel’in sıralama turlarında Ferrari’nin bu sezonki puanlarının çoğunu kazanan Leclerc’i geçtiği henüz 4. sefer oluyor.

Leclerc için bu şansının yön değiştirmesi demek çünkü geçtiğimiz sene Monakolu pilot, Bahreyn’de ilk pole pozisyonunu kazanmış ve motor arızası yaşayana kadar yarışı lider götürmüştü.

Mekies ise bu hafta sonu Bahreyn’de Leclerc’in SF1000 aracındaki alışıldık özgüveninden yoksun göründüğünü söyledi.

Mekies: “Ona sorarsanız eminim, o da size burada sahip olduğu alışıldık özgüveninin kendisinde bulunmadığını söyleyecektir.”

“Takım olarak onu en iyi şekilde desteklemek, ona en iyi araçları ve sahip olması gereken aracı verebilmek için sıkı çalışıyoruz.”

“Bence biraz gelişme vardı. Özgüven seviyesinin tırmandığını görüyorduk. Fakat bugün sıralamalarda bir şeyler eksikti.”

“Yarın yarışta savaşa geri döneceğimizi umuyorum.”

2 hafta önceki Türkiye GP’sinde Vettel’in 3.lüğü ve Leclerc’in 4.lüğü almasıyla birlikte Ferrari, bu sezon 2 aracıyla birlikte aldığı en iyi sonucu almıştı ve yarıştan en çok puanı toplayan takım olmuştu.

Bu sonuç Ferrari’ye takımlar şampiyonasındaki sıralamasını 6.lıktan yükseltebileceği umudunu vermişti fakat Bahreyn’de İtalyan takımın orta sıradaki rakiplerinin neredeyse hepsi sıralamayı önlerinde tamamladı.

Mekies ise Pazar günkü yarışın yakın geçmesini bekliyor ve 12 kadar aracın orta sıra savaşında eşit bir şekilde yarışacağını düşünüyor.

Mekies: “Sıralamalarda bu 12 aracın birbirine ne kadar yakın olduğunu gördünüz, bence yarışta bundan daha çok göreceksiniz.”

“Her zaman bunu daha iyi yöneten birkaç kişi oluyor, daha kötü yöneten de; bu yüzden fark biraz açılıyor. Ama çok, çok sıkı bir yarış bekliyorum.”

“Daha yarışa odaklı bir yaklaşım geliştirmeye çalıştık. 2 sert hamur setimiz var. Bu durumda birkaç araç var ama çok değiller. Yarın buna ihtiyacımız olup olmayacağını veya işe yarayıp yaramayacağını göreceğiz.”

“Fakat yarın 12 araçla iyi bir savaş için hazırlanıyoruz.”