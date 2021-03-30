Ferrari, Bahreyn'de 2022 lastiklerini test ediyor

Bahreyn'de Formula 1 sesleri yükselmeye devam ediyor. Bunun sebebi Ferrari'nin bugün, 2022 yılında kullanılacak lastiklerle Sakhir'de piste çıkmış olması.

Pirelli'nin planlı 2022 lastik testleri kapsamında, İtalyan ekip 18 inç lastiklere göre özel olarak uyarlanmış 2019 SF90 aracını Bahreyn'de piste çıkardı.

Direksiyona ilk geçen isim İspanyol pilot Carlos Sainz'dı ve TSi 10:00 itibariyle teste başladı. İspanyol pilot, piste bağlı bir sorun nedeniyle biraz vakit kaybetti yine de yedi set lastikle toplamda 54 tur atmayı başardı, ki bu yaklaşık 1 yarış mesafesine denk geliyor.

Öğleden sonra aracı Charles Leclerc devralacak ve 2022 lastikleriyle ilgili programa devam edecek.

Bu, Sakhir'deki üç günlük testin sadece ilk günü ve bugün sadece Ferrari çalışıyor. Çarşamba ve Perşembe günü ise Alpine sürüş yapacak.

Ferrari, 22-24 Şubat tarihlerinde Jerez'de üç günlük bir test gerçekleştirmiş ve hem kuru hem de ıslak zemin lastiklerini test etmişti.

Pirelli, bu yıl çok sayıda test düzenleyerek, yeni lastik kuralları için en uygun lastikleri hazırlamaya çalışacak.