"Ferrari, Bahreyn testinde hep dolu depoyla sürüş yaptı"

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Ferrari, Bahreyn testlerinin üç gününde de özellikle seriler halinde atılan turlarda Red Bull'dan geride görünüyordu.

Bazıları Ferrari'nin çok fazla lastik aşınması yaşadığını, bu yüzden de ciddi tempo kaybettiğini öne sürdü. Bu durum veriler tarafından da destekleniyordu.

Ancak İtalyan La Gazzetta dello Sport, bunun nedeninin depodaki yüksek yakıt miktarı olduğunu iddia ediyor.

Bu, aracın gerçek hızını gizlemelerini sağladığı kadar, lastiklerin aşınmasını da artıran bir durum.

Haberde Ferrari'nin tüm yarış simülasyonlarında hatta tek tur simülasyonlarında bile dolu depo ile çalıştığını iddia etti. İddiaya göre test sırasında hiçbir zaman 20 kg'ın altına düşmediler.

Red Bull'un deposunda ne kadar yakıt olduğu elbette bilinmiyor ancak Ferrari kadar yüksek olmadığı görüşleri var.

Bu da Ferrari'nin yüksek lastik aşınmasını açıklayan bir durum olabilir.