Ferrari: "Bahreyn GP'de Red Bull'la savaşabiliriz"

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Red Bull, Max Verstappen'in pole pozisyonunu kazandığı ve takım arkadaşı Sergio Perez'in ikinci olduğu Bahreyn'de, ilk çizgiyi eline geçirmeyi başardı.

Charles Leclerc ve Carlos Sainz, pazar günkü yarışa ikinci çizgiden başlayacaklar fakat Clear, İtalyan ekibin bu pozisyonlarda kalmak yerine, galibiyete odaklandığını öne sürdü.

Hatta Clear, Ferrari'nin pek çok kişinin düşündüğünden daha rekabetçi olduğuna inanıyor.

Clear, "Bulunduğumuz yerden oldukça memnunuz. Elbette Bahreyn'e gelip herkesin yarım saniye önünde olmak istersiniz ama Red Bull'un ve Mercedes'in de burada olmasını bekliyorduk. Belki Aston Martin'in bu kadar iyi olmasını beklemiyorduk ama onun dışında her şey beklediğimiz gibi oldu."

"Şu anda Red Bull'un, grubun geri kalanına kıyasla biraz önde olduğunu biliyoruz."

"Bence Charles dün -son bölümde- tekrar piste çıksaydı, belki de onları yakalayabilirdi. Fakat kararımızdan emindik. Yani onlara insanların düşündüğünden daha yakınız."

"Bugün yarışta onlara meydan okumaya tamamen hazırız, üçüncü sırada kalmaya çalıştığımızı düşünmüyorum."

"Perez'i kovalayacağız ve eğer onu ilk bölümde geçebilirsek, yarışın geri kalanında Max'i takip edebileceğimizi düşünüyorum. Bence bu yarışı kazanabiliriz."

"Peki bize karşı nerede avantajları var? Sıralama turlarında 0.150 saniye öndelerdi. Şu anda tek bildiğimiz bu, ancak yarışta onlara zor anlar yaşatabiliriz." dedi.

Top three Qualifiers Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, pole man Max Verstappen, Red Bull Racing, Sergio Perez, Red Bull Racing Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Geçen yıl Ferrari'nin zayıf yönlerinden birisi lastik aşınmasıydı ve takım bunu çözmek için çok çalıştı. Ancak Clear, o dönem Leclerc ve Sainz'ın Red Bull'a ayak uydurmak için çok zorlamak zorunda kaldığını ve bunun durumu kötüleştirdiğini belirtti.

"Geçen yıl lastik aşınması konusunda basının bize oldukça sert davrandığını düşünüyorum. Aslında, yüksek lastik aşınmasının temel nedeni Charles ve Carlos'un bizden daha hızlı bir araca ayak uydurmak için her şeyi yapmak zorunda kalmalarıydı."

"Bunu yaptığınızda, otomatik olarak daha fazla lastik aşınması yaşarsınız. Bunu bugün de görebiliriz ama bulunduğumuz noktadan oldukça eminiz."

"Her halükarda geçen yıl lastik yönetimimiz üzerinde çok çalıştık ve yıl sonunda kesinlikle çok iyi bir ilerleme kaydettiğimizi gördük. Kış boyunca ve geçen haftaki üç günlük testlerde bunun üzerinde tekrar çalıştık."

"Lastik yönetimi açısından şu anda bulunduğumuz noktadan oldukça eminiz. Geçen yıl, örneğin Abu Dhabi'de olduğu gibi, lastik aşınmasının belirleyici faktör olduğu yerlerde, bu konuda oldukça iyiydik."

"Umarım bugün yarış boyunca Red Bull'la savaşarak, bunu tekrar gösterebiliriz."

"Dün, sıralama turunda muhtemelen bize karşı biraz -zaman- avantajları olduğunu gördük. Ancak Charles bu öğleden sonra Red Bull'ların kokusunu alırsa, Carlos'la birlikte onlara karşı mücadele edebileceğine inanıyorum."

"Bugüne Red Bull'un yakalanamaz olduğunu düşünerek girmiyoruz."

"Sanırım bir hafta önce bazı basın kuruluşları her şeyin bitmiş olabileceğini öne sürüyordu. Gördüğünüz gibi şu anda öyle olduğuna inanmıyoruz. Bu öğleden sonra bunu göstermek istiyoruz."

Clear ayrıca Ferrari'nin düzlük hızını geliştirdiğini ve bunun Red Bull ile mücadelede çok büyük önem taşıyacağını belirtti.

"Henüz erken ama motor tarafında attığımız adından memnunuz, iyi bir iş çıkardığımızı düşünüyoruz."

"Muhtemelen bunun da katkısı oldu. Aracı sürüklenme anlamında daha iyi hale getirdik çünkü geçen yıl onların [Red Bull] güçlü olduğu bir konuydu. Bu yüzden biz de bundan de faydalanmaya çalıştık."

"Açıkçası insanların düzlüklerdeki hızlarının, daha fazla motor gücünden mi, yoksak daha az sürüklenmeden mi geldiğini asla tam olarak bilemezsiniz."

"Yarışlara -tıpkı geçen yıl olduğu gibi- arkamızdaki aracın 6 km/s'lik bir hız avantajı olduğunu bilerek başlamak istemeyiz. Dolayısıyla bu, ileriye doğru atılmış bir adımdı."