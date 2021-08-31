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Formula 1 / Belçika GP Haberler

Ferrari az daha lastik kurallarını ihlal ediyormuş

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Ferrari, Belçika GP'de lastik kurallarını ihlal etse de, son anda bunun farkına vararak olası bir cezanın önüne geçmiş oldu.

Ferrari az daha lastik kurallarını ihlal ediyormuş

Ferrari pilotu Charles Leclerc sıralama turlarında sekizinci en iyi zamanı yapmıştı ve yarışa bu noktadan başlayacaktı. Fakat yağmur nedeniyle  yarış bir türlü başlayamadı.

Start ertelendikten sonra Ferrari mekanikerleri gridde Monakolu pilotun lastiklerini değiştirdi fakat FIA kuralları gereği buna izin verilmiyor.

Kurallara göre yarış direktörü startın ertelenmesine karar verirse, bu gecikme esnasında gridde lastik değişimi yapılmaması gerekiyor.

Ferrari başlangıçta bu kuraldan tam emin değildi ve değişiklik yaptı. Ancak takım yaptığı hatayı zamanında fark ederek, araçtan çıkarılan lastikleri geri taktı.

FIA'dan yapılan açıklamada, "Startın gecikeceğinin açıklanmasından sonra #16 aracın lastikleri değiştirildi. Böyle bir gecikme esnasında buna izin verilmiyor.

"Ancak takım, bu hatayı birkaç dakika içinde ve araç gridden ayrılmadan önce düzeltti."

“Bu nedenle hakemler, kural ihlali olmasına rağmen, ihlalin etkisi karşılandığı için herhangi bir ceza vermedi." denildi.

Leclerc böylelikle sekizinci sırayı korudu ve yarışın güvenlik aracı arkasında birkaç tur atılmasının ardından bitmesiyle 2 puan aldı.

Monakolu pilot, yarışın ardından yaptığı açıklamada şartların yarışmaya müsait olmadığını dile getirdi.

Leclerc, "Gerçekten çok garip bir hafta sonu oldu. Gerçek bir Grand Prix düzenlemeyi başaramadık. En çok da yarışı seyretmeye gelen taraftarlar için üzülüyorum."

"Hava koşullarının daha iyi olabileceği umuduyla tribünlerde kalan herkese teşekkür etmek istiyorum. Elbette onlar için kolay değildi ve bugün bizimle kalan herkese büyük saygı duyuyorum."

"Pist yüzeyindeki su birikintileri aslında o kadar da kötü değil fakat görüş tam anlamıyla felaketti. Önümde olan hiçbir şeyi göremiyordum ve böyle bir yağmurda güvenlik için en doğru karar alındı."

"Birkaç gün içinde Zandvoort yarışı olacak. Kısa süre içerisinde yeni bir piste uyum sağlamamız ve ayarları bulmamız gerekeceği için bizi son derece ilginç bir meydan okuma bekliyor."

"Ayrıca ıslak kerblerdeki hızımız zayıf yönlerimizden biri gibi görünüyor. Bu yüzden önümüzdeki birkaç hafta içinde bu konu üzerinde çalışacağız.” dedi.

Charles Leclerc, Ferrari SF21

Charles Leclerc, Ferrari SF21

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

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