Ferrari, aynalarının altına 2 küçük kanatçık ekledi

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Scuderia, her yarış F1-75'i geliştirmeye devam ediyor. İtalyan ekip, Bakü'ye yeni aynı bağlantılarıyla gelmişti ve bu alanda Red Bull'un tasarımları takip edilmişti. Silverstone'da ayna tasarımında yeni bir düzenlemeye gidildi ve aynaların altına iki kanatçık eklendi. Bu kanatçıklar, hava akışını simülasyonda öngörüldüğü şekilde yönlendirmeye yardımcı olacaklar.

Haberin kapak fotoğrafında görebileceğiniz üzere, bu iki kanatçık, aynaya bağlılar ve hava akışını yönlendirmekle görevliler.

Ferrari; Bakü ve Kanada'daki ayna güncellemeleri sayesinde, ayna destek kollarını hava akışını yönlendirecek şekilde tasarlamıştı ve böylelikle aracın bu bölgesini aerodinamik açıdan daha verimli bir hâle getirmişti. Küçük bir güncelleme ya da küçük bir aero değişiklik gibi görünebilir, ancak bu durum takımların rüzgar tünelinde her detaya odaklandığını gözler önüne seriyor.

Ferrari F1-75: Bakü'ye getirilen ayna bağlantısı