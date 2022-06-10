Ferrari, ayna desteğinde güncelleme yaptı

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Ferrari, Bakü'ye bazı küçük güncellemelerle gelirken, bunlardan birisi de yeni ayna bağlantısıydı.

Önceki tasarım biraz daha düz gelirken, yeni tasarım da daha sivri bir bağlantı noktasına sahip durumda. Nedeni aslında basit: Ferrari bu ayna bağlantısını kullanarak, önden gelen rüzgarı olması gereken noktalara yönlendirmeye çalışıyor.

Küçük bir güncelleme ya da küçük bir aero değişiklik gibi görünebilir, ancak bu durum takımların rüzgar tünelinde her detaya odaklandığını gözler önüne seriyor.

Ferrari F1-75: confronto fra gli attacchi degli specchietti nuovi e vecchie (nel tondo) Photo by: Giorgio Piola

Ferrari'nin getirdiği diğer güncellemeler bugün belli olacak fakat büyük değişiklikler yapılmış gibi görünmüyor.

Perşembe günü çekilen fotoğraflarda Ferrari'nin Bakü için "kaşık" adı verilen düşük yere basma gücü arka kanadı seçtiği de görülüyor.

Bakü'nün uzun düzlüğü ve yavaş virajları nedeniyle takımlar, doğru yere basma gücü seviyesini seçmekte zorlanıyorlar.

Ferrari F1-75, dettaglio dell'ala posteriore Photo by: Giorgio Piola