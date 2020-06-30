Ferrari, Avusturya'da testlerdeki aracı kullanıp Macaristan'da B aracına geçecek!

Takım patronu Mattia Binotto, zorunlu aranın ardından yeni güncellemeleri ilk iki yarış için hazır olmayacağının farkında olduklarını ve bu yüzden SF1000'den daha fazla performans bulabilmek adına büyük bir yön değişikliği yapma kararı aldıklarını duyurdu.

FIA'nın fabrikaları kapatmayla ilgili kararı sonrasında Maranello fabrikası tekrar açıldı ancak çalışma hızını tehlikeye atan yeni COVID-19 protokolleri, araçtaki önemli değişikliklerin hızlı bir şekilde uygulanmasının mümkün olmadığı anlamına geliyordu.

Binotto, testte hayal kırıklığı yaratan orijinal araç konseptini ilk iki yarışta kullanmaya devam edeceklerini fakat Macaristan'da büyük bir güncellemeye sahip olacaklarını açıkladı.

Binotto, "Bu hafta sonu sahip olacağımız araç, Barcelona testlerinin sonuna doğru kullanılanla aynı özelliklere sahip olacak."

"Bu, pandeminin getirdiği çalışma kısıtlamalarının yanında FIA’nın takımlar ile yaptığı anlaşma sebebiyle, araçlar üzerinde beş buçuk hafta boyunca çok hızlı bir şekilde çalışabildiğimiz anlamına gelmiyor."

"Doğruyu söylemek gerekirse testlerin sonucu bizi özellikle aerodinamik tarafta gelişim açısından önemli bir yön değişikliğine götürdü."

"Öncelikli olarak beklediğimiz sonuçları neden elde edemediğimizi ve sonuç olarak tüm programı ne kadar yeniden düzenleyebileceğimizi anlamalıydık. Hedeflerimize ulaşamayacağımızı bilerek planladığımız yönde devam etmek anlamsız olurdu."

"Bu nedenle hepsinin ilk yarış için hazır olmayacağının farkında olarak, tüm aracı kapsayan yeni bir program hazırlamaya karar verdik. Amacımız güncellemeleri 19 Temmuz'da Hungaroring'de yapılacak üçüncü yarışa götürmek." dedi.

Bununla birlikte takım mevcut paketten vazgeçmedi ve Binotto, öncesine kıyasla aracı daha iyi anladıklarından emin.

"Son haftalarda fiziksel gelişimin ötesinde, aracın davranışlarını analiz etmek için hem simülasyon çalışmaları yaptık hem sürücülerimizin katkılarıyla çok çalıştık ve bunun Avusturya için faydalı olacağını düşünüyorum ".

"Şu anda en hızlı pakete sahip olmadığımızı biliyoruz. Melbourne'e gitmeden önce de biliyorduk ve bu, değişmedi."

"Spielberg pistinin Barcelona'dan farklı özellikleri olduğunu söyleyebiliriz ve ayrıca sıcaklıklar Şubat ayının çok üstünde olacak."

"Avusturya'da, her fırsattan en iyi şekilde yararlanmaya çalışmalıyız ve daha sonra Macaristan'da, üzerinde çalıştığımız yeni güncellemeler ile beraber rakiplerimizin kendileri için getirecekleri güncellemeleri dikkate almak zorunda kalacağız ve diğerlerine kıyasla nerede olduğumuzu görebileceğiz."

Binotto, sezon yeniden başlarken ne durumda olduklarını tahmin etmenin zor olduğunu da itiraf etti.

"Gerçek şu ki alışılmadık bir sezon başlangıcı oluyor ve tahmin yapmaya çalışmak normalden daha anlamsız. Cuma gününün üç saatinin sonunda birkaç işaret göreceğiz, ancak daha doğru bir fikir için Cumartesi günkü sıralama turlarını beklemek gerekiyor."

"O zaman takımlar arasındaki güç düzenine dair daha net bir resme sahip olmaya başlayacağız, ama o zaman bile ilk turun nasıl geçeceği, tam yarış mesafesindeki dayanıklılığın ve lastik performansının nasıl olacağıyla ilgili belirsizlikler olacak."

"Yaptığımız her şeyde, seanslara hazırlanırken ve görevlerimizi yerine getirirken kusursuz olmalıyız. Amacımız her zaman olduğu gibi eve mümkün olduğunca çok puan getirmek olacak."