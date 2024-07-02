Ferrari, Avusturya'da sezonun en hızlı pit stoplarından birini yaptı
Avusturya'da gerçekleştirilen yarışta en hızlı pit stop Ferrari mekanikerlerinden geldi.
Carlos Sainz, Ferrari SF-24, makes a pit stop
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
Ferrari, Red Bull Ring'deki yarışın 51. turunda Charles Leclerc'in lastiklerini 1.95 saniyede değiştirdi ve hafta sonunun en hızlı pit stopuna imza attı.
Takımlar yarış boyunca toplamda 45 pit stop yaptı.
Yarış boyunca yapılan pit stoplar:
|Takım
|Yarışçı
|Zaman
|Tur
|Puan
|1. Ferrari
|C. Leclerc
|1.95
|51
|25
|2. Ferrari
|C. Sainz
|2.07
|22
|18
|3. Red Bull
|S. Perez
|2.10
|21
|15
|4. McLaren
|O. Piastri
|2.10
|51
|12
|5. McLaren
|O. Piastri
|2.13
|25
|6. Alpine
|P. Gasly
|2.20
|20
|10
|7. Alpine
|E. Okon
|2.20
|43
|8
|8. RB
|D. Ricciardo
|2.25
|37
|6
|9. RB
|Y. Tsunoda
|2.31
|21
|4
|10. Mercedes
|G. Russell
|2.31
|46
|2
|11. Ferrari
|C. Leclerc
|2.37
|16
|12. Aston Martin
|L. Stroll
|2.40
|43
|1
|13. Ferrari
|C. Sainz
|2.42
|47
|14. Aston Martin
|F. Alonso
|2.43
|11
|15. Aston Martin
|L. Stroll
|2.43
|20
|16. Sauber
|G. Zhou
|2.56
|51
|17. RB
|D. Ricciardo
|2.57
|10
|18. Mercedes
|L. Hamilton
|2.59
|21
|19. Mercedes
|G. Russell
|2.60
|22
|20. McLaren
|L. Norris
|2.67
|23
|21. Sauber
|V. Bottas
|2.68
|19
|22. Red Bull
|M. Verstappen
|2.73
|23
|23. Williams
|A. Albon
|2.75
|39
|24. RB
|Y. Tsunoda
|2.79
|44
|25. Haas
|K. Magnussen
|2.79
|10
|26. Haas
|N. Hulkenberg
|2.82
|39
|27. Alpine
|E. Ocon
|2.86
|19
|28. Sauber
|V. Bottas
|2.88
|42
|29. McLaren
|L. Norris
|2.90
|51
|30. Williams
|L. Sargeant
|2.98
|49
|31. Haas
|K. Magnussen
|2,99
|38
|32. Red Bull
|M. Verstappen
|3.04
|64
|33. Williams
|A. Albon
|3.05
|12
|34. Alpine
|P. Gasly
|3.05
|42
|35. Williams
|L. Sargeant
|3.26
|20
|36. Ferrari
|C. Leclerc
|3.29
|33
|37. Aston Martin
|F. Alonso
|3.36
|68
|38. Haas
|N. Hulkenberg
|3.43
|11
|39. Sauber
|G. Zhou
|3.90
|28
|40. Red Bull
|M. Verstappen
|6.59
|51
|41. Mercedes
|L. Hamilton
|8.44
|53
|42. Red Bull
|S. Perez
|8.56
|51
|43. Williams
|L. Sargeant
|12.49
|01
|44. Ferrari
|C. Leclerc
|12.83
|01
|45. Aston Martin
|F. Alonso
|14.40
|35
Red Bull, ilk 11 yarışta topladığı 322 puan ile pit stop şampiyonasında ilk sırada yer alıyor.
Ferrari 214 puanla ikinci, Mercedes ise 149 puanla üçüncü sırada.
Pit stop şampiyonası puan durumu:
|Takım
|Puan
|1. Red Bull
|322
|2. Ferrari
|214
|3. Mercedes
|149
|4. McLaren
|123
|5. Alpine
|79
|6. Aston Martin
|78
|7. RB
|70
|8. Sauber
|25
|9. Haas
|20
|10. Williams
|18
Sezonun en hızlı 10 pit stopuna bakıldığında zirvede 1.90 saniye ile Red Bull var.
En hızlı 10 pit stop:
|Takım
|Sürücü
|Grand Prix
|Zaman
|1. Red Bull
|M. Verstappen
|Çin
|1.90
|2. Red Bull
|M. Verstappen
|İspanya
|1.92
|3. Ferrari
|C. Leclerc
|Miami
|1.94
|4. Red Bull
|S. Perez
|Miami
|1.95
|5. Ferrari
|C. Leclerc
|Avusturya
|1.95
|6. Red Bull
|S. Perez
|Çin
|2.00
|7. Red Bull
|S. Perez
|İspanya
|2.00
|8. Alpine
|E. Ocon
|İspanya
|2.03
|9. Red Bull
|S. Perez
|Çin
|2.05
|10. Ferrari
|C. Leclerc
|İspanya
|2.05
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