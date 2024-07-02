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Formula 1 Avusturya GP

Ferrari, Avusturya'da sezonun en hızlı pit stoplarından birini yaptı

Avusturya'da gerçekleştirilen yarışta en hızlı pit stop Ferrari mekanikerlerinden geldi.

Ezel Tan
Carlos Sainz, Ferrari SF-24, makes a pit stop

Carlos Sainz, Ferrari SF-24, makes a pit stop

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Ferrari, Red Bull Ring'deki yarışın 51. turunda Charles Leclerc'in lastiklerini 1.95 saniyede değiştirdi ve hafta sonunun en hızlı pit stopuna imza attı.

Takımlar yarış boyunca toplamda 45 pit stop yaptı. 

Yarış boyunca yapılan pit stoplar:

Takım Yarışçı Zaman Tur Puan
1. Ferrari C. Leclerc 1.95 51 25
2. Ferrari C. Sainz 2.07 22 18
3.  Red Bull S. Perez 2.10 21 15
4. McLaren O. Piastri 2.10 51 12
5. McLaren O. Piastri 2.13 25  
6.  Alpine P. Gasly 2.20 20 10
7.  Alpine E. Okon 2.20 43 8
8. RB D. Ricciardo 2.25 37 6
9. RB Y. Tsunoda 2.31 21 4
10. Mercedes G. Russell 2.31 46 2
11. Ferrari C. Leclerc 2.37 16  
12. Aston Martin L. Stroll 2.40 43 1
13. Ferrari C. Sainz 2.42 47  
14. Aston Martin F. Alonso 2.43 11  
15. Aston Martin L. Stroll 2.43 20  
16. Sauber G. Zhou 2.56 51  
17. RB D. Ricciardo 2.57 10  
18. Mercedes L. Hamilton 2.59 21  
19. Mercedes G. Russell 2.60 22  
20. McLaren L. Norris 2.67 23  
21. Sauber V.  Bottas 2.68 19  
22. Red Bull M.  Verstappen 2.73 23  
23. Williams A. Albon 2.75 39  
24. RB Y. Tsunoda 2.79 44  
25. Haas K. Magnussen 2.79 10  
26. Haas N. Hulkenberg 2.82 39  
27.  Alpine E. Ocon 2.86 19  
28. Sauber V. Bottas 2.88 42  
29. McLaren L. Norris 2.90 51  
30. Williams L. Sargeant 2.98 49  
31. Haas K. Magnussen 2,99 38  
32. Red Bull M. Verstappen 3.04 64  
33. Williams A. Albon 3.05 12  
34.  Alpine P.  Gasly 3.05 42  
35. Williams L. Sargeant 3.26 20  
36. Ferrari C. Leclerc 3.29 33  
37. Aston Martin F. Alonso 3.36 68  
38. Haas N. Hulkenberg 3.43 11  
39. Sauber G. Zhou 3.90 28  
40. Red Bull M. Verstappen 6.59 51  
41. Mercedes L. Hamilton 8.44 53  
42. Red Bull S. Perez 8.56 51  
43. Williams L. Sargeant 12.49 01  
44. Ferrari C. Leclerc 12.83 01  
45. Aston Martin F. Alonso 14.40 35  

 

Red Bull, ilk 11 yarışta topladığı 322 puan ile pit stop şampiyonasında ilk sırada yer alıyor.

Ferrari 214 puanla ikinci, Mercedes ise 149 puanla üçüncü sırada.

Pit stop şampiyonası puan durumu:

Takım Puan
1.  Red Bull 322
2. Ferrari 214
3. Mercedes 149
4. McLaren 123
5. Alpine 79
6. Aston Martin 78
7. RB 70
8. Sauber 25
9. Haas 20
10. Williams 18

 

Sezonun en hızlı 10 pit stopuna bakıldığında zirvede 1.90 saniye ile  Red Bull var.

En hızlı 10 pit stop:

Takım Sürücü Grand Prix Zaman
1.  Red Bull M. Verstappen Çin 1.90
2.  Red Bull M. Verstappen İspanya 1.92
3. Ferrari C. Leclerc Miami 1.94
4. Red Bull S. Perez Miami 1.95
5. Ferrari C. Leclerc Avusturya 1.95
6. Red Bull S. Perez Çin 2.00
7. Red Bull S. Perez İspanya 2.00
8. Alpine E. Ocon İspanya 2.03
9. Red Bull S. Perez Çin 2.05
10. Ferrari C. Leclerc İspanya 2.05

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