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Formula 1 / Son dakika

Ferrari Avusturya için motor ve vites kutusu güncellemesi hazırlıyor

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Ferrari Avusturya için motor ve vites kutusu güncellemesi hazırlıyor
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Giorgi Piola
Çeviren: Abdullah Çelik
16 Haz 2020 10:06

Ferrari, sezon öncesi testlerdeki düşük performansın ardından sezonun ilk yarışı Avusturya'da motor ve vites kutusunda güncelleme planlıyor.

İtalyan ekibi, sezonun normalde ilk yarışı olan Avustralya GP'ye Mercedes ve Red Bull'un gerisinde olabileceğini kabul ederek gelmişti.

Ancak Melbourne'de araçlar piste dahi çıkmadan geri döndü. Aradaki bu süreçte Ferrari ve tüm takımlar araçlarını geliştirme çalışmalarına devam ettiler. Ferrari bu süreci iki kilit noktada değişiklik yaparak değerlendirdi.

Ferrari'nin ilk olarak vites kutusunda keşfettiği bir sorun üzerinde çalıştığı ve sistemi güçlendirdiği biliniyor.

Yapılan bu güçlendirme çalışmasının ağırlık ve aerodinamik açıdan bazı dezavantajlarının olduğu ancak vites kutusundaki sistemi daha sağlam hale getirmeyle iyileşme oranının olumsuzluklar karşısında daha fazla olduğu tahmin ediliyor.

Bu aracın kontrol karakteristiklerini iyileştirecek ve aynı zamanda lastik performansına ve lastik ömrüne katkı sağlayacak.

Ferrari F2004 (655) 2004 gearbox and rear wing assembly

Ferrari F2004 (655) 2004 gearbox and rear wing assembly

Photo by: Giorgio Piola

Ferrari, 2004'te karbon kaplayarak güçlendirilen titanyum vites kutusunu kullanan ilk takım olmuştu. Bu tarz vites kutusu artık gridde her takım tarafından kullanılıyor. Bu modüler tasarım sayesinde süspansiyonlar ya da aerodinamide grid cezası almadan değişiklik yapılabiliyor.

Ferrari F2012 internal structure. Large red arrow shows vertical placement of radiator, smaller arrow - torque transfer bar & blue arrow duct work that encapsulates the gearbox oil cooler
Ferrari SF15T and SF16-H comparison

Bu çözümü ilk kullanan takım olan Ferrari'nin bu tasarımla alakalı çok fazla deneyimi var ancak yine de yıllar boyunca bu alanda sorunlar yaşanmadı değil.

Mesela, 2012'de Ferrari şasi ile vites kutusu arasında şanzımana binen yükleri hafifletmek için tork transfer çubuğu kullanmıştı.

2016'da ise aerodinamiyi geliştirebilmek için vites kutusu ve iç süspansiyon bileşenleri yeniden tasarlanarak inceltildi ve bu sayede vites kutusu altından daha fazla hava akışı geçişi sağlandı. Ancak bu beklendiği gibi çalışmadı ve yapıyı güçlendirmek ve kaybedilenleri telafi etmek için değişiklikler yapıldı.

Ferrari'nin 2020 için yaptığı değişikliklerin Haas ve Alfa Romeo için gerekli olup olmayacağı, müşteri takımlarının bu güncellemeyi alıp almayacağı henüz bilinmiyor.

Ferrari SF70H 2017 engine

Ferrari SF70H 2017 engine

Photo by: Giorgio Piola

Ferrari, Barcelona'daki testlerin ardından ayrıca güç ünitesi üzerinde de çalıştı. Bu kapsamda sezona Avustralya'ya götürülen güç ünitesiyle değil, güncellenmiş güç ünitesiyle başlanacak.

2. versiyon motorlar için normalde ilk ünitenin ömrünü tamamlaması bekleniyordu ancak Avustralya'da araçlar piste çıkmadığı için henüz 1. ünite kullanılmış olarak kabul edilmiyor. Bu yüzden takımlar Avusturya'da ilk motorlarını kullanmış gibi görünecekler. Ferrari bu sayede bir kaybı olmadan güncelleme yapmış olacak.

Yeni güç ünitesinin kış testlerinde kullanılan üniteye kıyasla 15 beygir daha güçlü olduğu, takımın 2020 kurallarına hazırlanırken kaybettiği performansın bir bölümünü bulduğu düşünülüyor.

Ferrari takım patronu Mattia Binotto, sezonun ilk iki yarışının gerçekleştirileceği Avusturya'da araçlarının aerodinamik açıdan büyük ölçüde Avustralya paketi ile aynı olacağını söylemişti.

Avusturya, deniz seviyesinden 660 metre yukarıda olması nedeniyle güç ünitesi, soğutma ve aerodinamik etki açısından birçok pistten farklı konumda. Binotto, aracın büyük ölçüde aynı olacağını söylese de bunu konseptte bir değişiklik yapmayacaklarını ifade etmek için söyleyebilir. Red Bull Ring'in karakteristiklerine uygun ufak tefek değişiklikler araçta olacaktır.

Ancak aracın ön paketinde değişiklik gibi daha kapsamlı değişikliklerin takip eden yarışlarda yapılması bekleniyor.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Matt Somerfield

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