Ferrari, Avusturya GP'de orijinal şahlanan at logosuyla yarışacak

Haberi dinle

9 Temmuz 1932'de Spa-Francorchamps'taki bir yarış etkinliğinde ilk kez görünen amblemin kutlamalarının bir parçası olarak Ferrari, Red Bull Ring'de hem Charles Leclerc hem de Carlos Sainz'in aracındaki çıkartmaları değiştirdi.

Ferrari'nin ikonik logosu seneler ilerledikçe çok dramatik değişmese de, modern logo ile orijinal logo arasında belirgin farklılıklar bulunuyor.

Orijinal logodaki at daha az stilize edilmişti ve Scuderia Ferrari'yi temsil eden S ve F harfleri daha küçüktü ve birbirinden çok daha uzaktı.

Şahlanan At logosu aslen, ailesi Enzo Ferrari'nin yarış arabalarında iyi şans getirmesi için bu logoyu kullanmasını tavsiye eden havacı ve Birinci Dünya Savaşı kahramanı Francesco Baracca'ya aitti.

Bu logonun kullanımı hakkında Enzo Ferrari, "1923'te Ravenna'da ilk Savio Circuit yarışını kazandığımda, uçan kahramanın ebeveynleri Kont Enrico Baracca ve Kontes Paolina ile tanıştım."

"Kontes bir gün bana, 'Ferrari, oğlumun şahlanan at logosunu neden araçlarına koymuyorsun? Bu sana iyi şans getirecektir.' demişti. At siyahtı ve her zaman siyah kalacak. Onun arka planına Modena şehrinin rengi olan kanarya sarısı fonunu ekledim." demişti.

Maranello'ya yakın olan Modena'nın sarı renklerinin kullanıldığı bu logoda ayrıca İtalyan bayrağı renkleri bulunuyor.

Bu logo ilk olarak 1932 Spa 24 Saat yarışında kullanıldı.

Ferrari'nin Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda GTE Pro sınıfında mücadele eden araçlarındaki logo da benzer şekilde değiştirildi.

#52 AF Corse Ferrari 488 GTE EVO of Miguel Molina, Antonio Fuoco Photo by: Paul Foster