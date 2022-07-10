Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Watch Shop Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Watch Shop Biletler
Önceki / Hamilton: "Taraftarların sıralamadaki kazayı alkışlaması akıllara durgunluk veriyor" Sonraki / Perez: "Red Bull güncellemeleri artık Verstappen'e uyuyor"
Formula 1 / Avusturya GP Haberler

Ferrari, Avusturya GP'de orijinal şahlanan at logosuyla yarışacak

Ferrari, Avusturya GP hafta sonunun kalan kısmında şirketin orijinal logosuyla yarışacağını açıkladı.

Jonathan Noble
Ekleyen:
Çeviren:
Abdullah Çelik
Ferrari, Avusturya GP'de orijinal şahlanan at logosuyla yarışacak
Haberi dinle

9 Temmuz 1932'de Spa-Francorchamps'taki bir yarış etkinliğinde ilk kez görünen amblemin kutlamalarının bir parçası olarak Ferrari, Red Bull Ring'de hem Charles Leclerc hem de Carlos Sainz'in aracındaki çıkartmaları değiştirdi.

Ferrari'nin ikonik logosu seneler ilerledikçe çok dramatik değişmese de, modern logo ile orijinal logo arasında belirgin farklılıklar bulunuyor.

Orijinal logodaki at daha az stilize edilmişti ve Scuderia Ferrari'yi temsil eden S ve F harfleri daha küçüktü ve birbirinden çok daha uzaktı.

Şahlanan At logosu aslen, ailesi Enzo Ferrari'nin yarış arabalarında iyi şans getirmesi için bu logoyu kullanmasını tavsiye eden havacı ve Birinci Dünya Savaşı kahramanı Francesco Baracca'ya aitti.

Bu logonun kullanımı hakkında Enzo Ferrari, "1923'te Ravenna'da ilk Savio Circuit yarışını kazandığımda, uçan kahramanın ebeveynleri Kont Enrico Baracca ve Kontes Paolina ile tanıştım."

"Kontes bir gün bana, 'Ferrari, oğlumun şahlanan at logosunu neden araçlarına koymuyorsun? Bu sana iyi şans getirecektir.' demişti. At siyahtı ve her zaman siyah kalacak. Onun arka planına Modena şehrinin rengi olan kanarya sarısı fonunu ekledim." demişti.

Maranello'ya yakın olan Modena'nın sarı renklerinin kullanıldığı bu logoda ayrıca İtalyan bayrağı renkleri bulunuyor.

Bu logo ilk olarak 1932 Spa 24 Saat yarışında kullanıldı.

Ferrari'nin Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda GTE Pro sınıfında mücadele eden araçlarındaki logo da benzer şekilde değiştirildi.

#52 AF Corse Ferrari 488 GTE EVO of Miguel Molina, Antonio Fuoco

#52 AF Corse Ferrari 488 GTE EVO of Miguel Molina, Antonio Fuoco

Photo by: Paul Foster

paylaşım
yorumlar
Hamilton: "Taraftarların sıralamadaki kazayı alkışlaması akıllara durgunluk veriyor"
Önceki haber

Hamilton: "Taraftarların sıralamadaki kazayı alkışlaması akıllara durgunluk veriyor"
Sonraki haber

Perez: "Red Bull güncellemeleri artık Verstappen'e uyuyor"

Perez: "Red Bull güncellemeleri artık Verstappen'e uyuyor"
Jonathan Noble Daha fazlası
Jonathan Noble
Wolff: "Mercedes yavaş ama emin adımlarla galibiyete doğru ilerliyor" Avusturya GP
Formula 1

Wolff: "Mercedes yavaş ama emin adımlarla galibiyete doğru ilerliyor"

F1'deki esnek tabanlar, kaybolan tahta plakadan kaynaklanıyor olabilir Avusturya GP
Formula 1

F1'deki esnek tabanlar, kaybolan tahta plakadan kaynaklanıyor olabilir

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Daha fazlası
Scuderia Ferrari
Leclerc: "F1'deki daha katı mücadele kuralları felaket olur"
Formula 1

Leclerc: "F1'deki daha katı mücadele kuralları felaket olur"

Sainz, Zhou'nun kaza görüntülerini izlemek istememiş Britanya GP
Formula 1

Sainz, Zhou'nun kaza görüntülerini izlemek istememiş

Ferrari WEC GT pilotları, Hypercar dönemine LMP2 testiyle hazırlanıyor
WEC

Ferrari WEC GT pilotları, Hypercar dönemine LMP2 testiyle hazırlanıyor

Son Haberler

Verstappen: "Lastik sorunu yaşadık. Zorlu bir günde ikincilik iyi bir sonuç"
Formula 1 Formula 1

Verstappen: "Lastik sorunu yaşadık. Zorlu bir günde ikincilik iyi bir sonuç"

Hamilton: "Podyumda olmayı hiç beklemiyordum"
Formula 1 Formula 1

Hamilton: "Podyumda olmayı hiç beklemiyordum"

Avusturya'da günün pilotu Schumacher oldu
Formula 1 Formula 1

Avusturya'da günün pilotu Schumacher oldu

Leclerc: "Bu galibiyete kesinlikle ihtiyacım vardı"
Formula 1 Formula 1

Leclerc: "Bu galibiyete kesinlikle ihtiyacım vardı"

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.