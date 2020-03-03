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Formula 1 / Avustralya GP / Son dakika

Ferrari: "Avustralya'daki tedbirler bizi etkilemeyecek"

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Ferrari: "Avustralya'daki tedbirler bizi etkilemeyecek"
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
3 Mar 2020 09:57

Scuderia Ferrari, Avustralya veya Bahreyn'de alınan kararlara uyacağını fakat şu noktada kendilerini etkileyen herhangi bir durum olmadığını açıkladı.

MotoGP pazar günü yaptığı açıklama ile Katar yarışının iptal ediliğini açıkladı ve yalnızca bir gün sonra da yine aynı sebeple Tayland yarışını ertelendiği duyurdu. Formula 1, bu kararlara rağmen Avustralya'daki ilk yarışı gerçekleştirmekte kararlı görünüyor.

Hükümet, Coronavirüsünün artış gösterdiği İtalya'dan gelenlere karşı bir dizi tedbir uyguluyor.

Bunun üzerine Ferrari'nin İtalya'daki takım personelinin Alpert Park'a gitmeden önce karantina altına alınacağı iddia edilmişti ancak Ferrari bu iddiaları net bir dille yalanladı.

Ferrari'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bugün bir gazete tarafından söylenenin aksine Coronavirüs edeniyle oluşturulan önleyici karantina, takımın Avustralya'ya gelecek personelini kapsamıyor."

"Durumun gelişimini takip ediyoruz ancak şu noktada FIA'nın, Formula 1'in, İtalyan vatandaşların ve diğer ülkelerin Avustralya ile Bahreyn'e uçmasının önünde herhangi bir engel bulunmuyor." 

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Sebastian Vettel, Ferrari SF1000

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000
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Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Charles Leclerc, Ferrari SF1000, fa un pit stop

Charles Leclerc, Ferrari SF1000, fa un pit stop
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Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Un ingegnere ripara la Ferrari SF1000 di Sebastian Vettel

Un ingegnere ripara la Ferrari SF1000 di Sebastian Vettel
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Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000
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Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Laurent Mekies, Sporting Director, Ferrari, sul pit wall

Laurent Mekies, Sporting Director, Ferrari, sul pit wall
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Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Charles Leclerc, Ferrari, gioca a calcio nel paddock

Charles Leclerc, Ferrari, gioca a calcio nel paddock
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Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000
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Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Charles Leclerc, Ferrari SF1000

Charles Leclerc, Ferrari SF1000
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Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Charles Leclerc, Ferrari SF1000

Charles Leclerc, Ferrari SF1000
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Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000
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Fotoğraf: Giorgi Piola

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Avustralya GP Biletler
Lokasyon Melbourne Grand Prix Circuit
Pilotlar Charles Leclerc , Sebastian Vettel Şimdi al
Takımlar Ferrari Şimdi al
Editör Franco Nugnes

Yarış merkezi

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