Ferrari: "Avustralya'daki tedbirler bizi etkilemeyecek"

MotoGP pazar günü yaptığı açıklama ile Katar yarışının iptal ediliğini açıkladı ve yalnızca bir gün sonra da yine aynı sebeple Tayland yarışını ertelendiği duyurdu. Formula 1, bu kararlara rağmen Avustralya'daki ilk yarışı gerçekleştirmekte kararlı görünüyor.

Hükümet, Coronavirüsünün artış gösterdiği İtalya'dan gelenlere karşı bir dizi tedbir uyguluyor.

Bunun üzerine Ferrari'nin İtalya'daki takım personelinin Alpert Park'a gitmeden önce karantina altına alınacağı iddia edilmişti ancak Ferrari bu iddiaları net bir dille yalanladı.

Ferrari'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bugün bir gazete tarafından söylenenin aksine Coronavirüs edeniyle oluşturulan önleyici karantina, takımın Avustralya'ya gelecek personelini kapsamıyor."

"Durumun gelişimini takip ediyoruz ancak şu noktada FIA'nın, Formula 1'in, İtalyan vatandaşların ve diğer ülkelerin Avustralya ile Bahreyn'e uçmasının önünde herhangi bir engel bulunmuyor."