Ferrari Avustralya'da da aynı ayarlarla yarışacak, ilk güncelleme paketi Imola'da gelecek

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COVID-19 pandemisinin F1 üzerindeki ilk etkilerini 2020 Avustralya Grand Prix'sinde görmüştük. Padokta vakalar görülmesinin ardından yarış, antrenmanlar başlamadan birkaç saat önce iptal edilmişti. 2020'deki yarışın iptal edilmesinin ardından, 2021'de de Albert Park'ta yarışılamamıştı.

F1, 2 senelik aranın ardından Albert Park'a geri dönüyor fakat Formula 1'i ve takımları, yeni bir pist bekliyor.

Pistin güvenliğini ve ortalama hızını artırabilmek adına pistte değişimlere gidildi. Güvenlik için piste yeni kaçış alanları eklendi. Pistin daha hızlı olabilmesi ve geçiş fırsatlarının artabilmesi için de bazı virajlara da değişimlere gidildi. Bu değişiklerle birlikte, pistin 5 saniye kadar hızlanacağı düşünülüyor.

Şu ana kadar Albert Park'ta 26 tane Avustralya Grand Prix'si gerçekleştirildi ve Albert Park'ta en çok galibiyet alan takım Ferrari. Ferrari'nin bu pistteki son galibiyetini 2018 yılında Sebastian Vettel almıştı. Bu pistte en çok galibiyeti bulunan Ferrari pilotu ise bu pistte 4 kez kazanan Michael Schumacher.

Inaki Rueda, stratejist, Ferrari, yarış galibi Sebastian Vettel, Ferrari Kimi Raikkonen, Ferrari Melbourne 2018'de podyumdalar Fotoğraf: Sutton Images

Scuderia, Bahreyn ve Suudi Arabistan'da gerçekleştirilen iki yarışın ardından iki şampiyonada da lider konumda. F1-75, bu iki yarışta da rekabetçi bir araç olduğunu ve Max Verstappen'in RB18'i ile mücadele edebileceğini gösterdi.

F1-75'e ilk gerçek güncellemelerin Avustralya'da gelmesi bekleniyordu fakat böyle olmayacak. İlk gerçek güncellemeler, Avrupa sezonunun açılacağı Imola yarışına getirilecek. Yani F1-75, Avustralya'da da ilk iki yarıştaki aracın neredeyse aynısı olacak ve Suudi Arabistan'da kullanılan araç ayarları, Avustralya'da da kullanılacak.

Charles Leclerc, Ferrari Photo by: Ferrari

Eski Albert Park Pisti'nin karakteristikleri, Bahreyn'deki Sakhir Pisti'ne benziyordu fakat Albert Park pisti artık 5 saniye kadar daha hızlı ve bazı takımların farklı yaklaşımlar sergilediğini görebiliriz.

Hızlandırılmış Albert Park pisti, kağıt üstünde RB18'e daha çok uyuyor. Adrian Newey'nin hızlı aracı, 2022'nin ilk iki yarışında daha düşük yere basma gücüyle yarıştı ve Verstappen'in, Leclerc'e kıyasla daha yüksek azami sürate sahip olduğunu gördük.

Özellikle de Cidde Cadde Pisti'nin arka düzlüğünde, bu fark net bir şekilde belli oluyordu.

Ferrari F1-75: Suudi Arabistan GP'de kullanılan bu arka kanat, Avustralya yarışında da araçta kalacak Fotoğraf: Giorgio Piola

Albert Park'ta yapılan düzenlemelerin ardından pist 5 saniye kadar daha hızlı olsa da Ferrari'nin simülasyonları, ilk iki yarışta mükemmel sonuçlar veren aerodinamik ayarları değiştirmeye gerek olmadığını söylüyor.

Testlerde ve ilk iki yarışta kullanılan bu aerodinamik ayarlar; F1-75'in Barselona'ya, Bahreyn'e ve Cidde'ye hızlı bir şekilde adapte olabilmesini sağladı.

Bu ayarlar, rakip takımlara kıyasla daha çok yere basma gücü üreten açılara sahip. Yani, Ferrari, Avustralya'da da rakiplerine kıyasla daha çok yere basma gücü üreten bir arka kanatla yarışacak.

Bu noktada, yeni güç ünitesinin sağladığı avantajdan yararlanılıyor. Yeni güç ünitesiyle birlikte, özellikle de yavaş virajların çıkışında çekiş yakalama ve hızlanma bölümünde büyük kazanç sağlanıyor.

Ferrari, yeni güç ünitesi 066/7 ile birlikte, Honda ve Mercedes'le arasındaki güç farkını kapadı Fotoğraf: Giorgio Piola

Scuderia, Avrupa sezonu başlamadan önce gerçekleştirilecek son yarışta da benzer araç ayarları kullanılacak. Ferrari, testlerde ve ilk iki yarışta da bu ayarları kullandı. Yani onları iyi biliyor.

İlk güncelleme paketi ise Imola'ya getirilecek. Güncelleme paketinin bütün parçaları Imola'ya yetişmeyebilir, bazı parçalar bir sonraki yarış olan İspanya GP'ye de gelebilirler. Diğer takımlar da yeni parça yetiştirme konusunda zaman sıkıntısı yaşıyorlar.