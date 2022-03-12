Ferrari'nin oyuklu sidepod tasarımı, daha hazır olmasını mı sağladı?

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Ferrari F1-75 Bahreyn testlerinde rakiplerine kıyasla dalgalanma sorununu daha az yaşaması, frenlemede daha iyi olması ile ön plana çıktı. Diğer takımlar frenleme konusunda daha çok sorun yaşıyor gibi göründüler.

F1-75, tabanı zeminden daha yukarıda olsa da iyi bir yere basma gücüne sahip gibi duruyor. Araç, üstü oyuk sidepod tasarımıyla iyi bir yere basma gücü seviyesine sahip. Peki bu özellik, sezonun ilk yarışında Mercedes ve Red Bull karşısında avantajlı olmasını mı sağlayacak?

Ferrari, Bahreyn testlerinde düzlüklerdeki dalgalanma etkisini azaltmayı başardı. Ferrari F1-75'in, Mercedes ve Red Bull araçlarına göre zeminden daha yukarıda yer almasına rağmen iyi yere basma gücüne sahip olduğu gözlendi. Bunun Ferrari aracının oyuk üst bölüme sahip sidepodları sayesinde olduğu düşünülüyor.

Maranello kökenli ekip, daha klasik sidepod tasarımıyla üstü oyuk daha geniş sidepod yapısını rüzgar tünelinde karşılaştırdı. Takım, bu kıyaslamada geniş ve oyuk sidepod tasarımının, daha sade tasarım karşısında avantajlı olduğunu gördü.

Ferrari F1-75, dettaglio della pancia scavata Photo by: Motorsport Images

Ferrari bu yüzden oyuklu sidepod yapısıyla gelişim sürecinin ilk aşamasında avantaj sağlamayı umuyor. Aracın arkasının yerden daha yüksek olması nedeniyle kaybedilen performans, sidepodun üstünde üretilen güç ile telafi ediliyor.

Bu sene bir tarafta geniş ve yüksek belli - çift tabanlı - sidepodlar varken, diğer tarafta daha ince sidepoda sahip araçlar yer alıyor. Yüksek belli ve geniş sidepodların gelişiminin daha kolay olduğu düşünülüyor. Diğer tarafta daha ince sidepod tasarımlarını ayarlamanın daha uzun zaman alacağı ancak onların gelişim sürecinde daha fazla avantaj sağlayacağını düşünenler de var.

Carlos Sainz Jr., Ferrari F1-75 Photo by: Motorsport Images

Ferrari'nin sidepodun üst kısmında ürettiği yere basma gücü, sezonun ilk yarışı Bahreyn GP'de kendisine avantaj sağlayabilir. İtalyan ekip şimdiden yarış hafta sonunda kullanılacak C1, C2 ve C3 lastikleri kullanmaya başladı. Mercedes'in ise özellikle aşırı ısınma sorununu aşmaya çalıştığı düşünülüyor.

Ferrari şimdiden Bahreyn GP hafta sonu için çalışıyor ancak buna rağmen pole pozisyonu kazanabileceği derecelerin peşinde koşmuyor. Takımın Pirelli lastiklerine en iyi davranacak yarış performansını bulmaya çalıştığı düşünülüyor.

Ferrari F1-75, dettaglio del fondo in stile McLaren Photo by: Motorsport Images

Ferrari bu konuda ilerleme kaydetmiş gibi duruyor. McLaren'ın tabanından kopyalanan çözüm ve Brembo'nun geliştirdiği fren sistemi sayesinde Ferrari pilotları hem daha az dalgalanma yaşıyorlar, hem de frenlemede lastikleri kilitlemiyorlar.

Ferrari F1-75, dettaglio del diffusore posteriore e lo scarico wastegate che soffia nel terminale centrale Photo by: Motorsport Images