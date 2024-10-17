Ferrari, Austin'e neden büyük bir güncelleme getirmedi?

McLaren, Red Bull ve Mercedes bu hafta sonu önemli güncellemeler yapmaya hazırlanırken Ferrari, büyük bir değişiklik yapmama kararı aldı.

Takım bunun yerine mevcut paketlerini optimize etmeye ve daha fazla veri toplamaya odaklanmış durumda.

İspanya GP güncellemelerinin ardından Ferrari, Red Bull'un en yakın rakibiyken dördüncü en hızlı takım haline geldi.

Frederic Vasseur, Team Principal and General Manager, Scuderia Ferrari Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Ferrari birkaç ayını bu durumdan kurtulmaya çalışarak geçirdi ve İtalya'da yapılan güncellemeler sayesinde bir kez daha galibiyet için mücadele edebilecek kadar rekabetçi bir konuma geldi.

Ferrari, son yarışlarda güncellemeler hakkında bilgi edinebilmiş olsa da bu yarışlardan sonuç çıkarmakta henüz tereddüt ediyor.

Bunun yanı sıra bir sprint hafta sonunda güncelleme yapmanın zorluğu herkes tarafından biliniyor.