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Formula 1 / Son dakika

Ferrari: "Austin'deki yavaşlamanın henüz bir açıklaması yok"

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Ferrari: "Austin'deki yavaşlamanın henüz bir açıklaması yok"
Ekleyen:
6 Kas 2019 17:40

Ferrari, Amerika Grand Prix'sinde neden bu kadar yavaş kaldığını açıklamakta zorlanıyor.

Sebastian Vettel, Valtteri Bottas'ın sadece 0.012 saniye gerisinde ikinci olduğu sıralama turlarının ardından, yarışın daha ilk turlarında sorun yaşayıp geri düşmüştü.

Vettel yaşadığı bu yol tutuş problemi ve sonrasında süspansiyonunun kırılmasıyla yarış dışı kaldı. Charles Leclerc ise özellikle ilk bölümde yavaş kaldı ve Valtteri Bottas'ın 52 saniye gerisinde finiş gördü.

Mattia Binotto, cumartesiden pazar gününe performanslarında yaşanan bu dalgalanmanın neyden kaynaklandığı sorusuna, "Henüz nedenini anlayamadık. Hepsi bu kadar basit. Henüz bilmiyoruz." yanıtını verdi.

Leclerc , "Özellikle ilk bölümde zorlandık ve bunun için herhangi bir açıklamam yok. Gerçekten bir şeyler yanlış hissettiriyordu ve neyin yanış olduğunu analiz etmeli ve anlamalıyız."

"İkinci ve üçüncü bölüm ilki kadar kötü değildi. Öndekilerden daha yavaştık ama ilki kadar kötü değildi. Bu yüzden ilk bölümde olanları analiz etmemiz gerekiyor."

"Bazı virajlarda ön tarafta çok fazla sorun yaşadım ve özellikle ilk bölümümde gerçekten çok istikrarsızdı. Ama doğruyu söylemek gerekirse size neyin yanlış olduğunu söyleyemem çünkü bu konuda bir cevabım yok. Sadece yol tutuş çok düşüktü."

Ferrari, Vettel'in yavaş ilk turuyla ilgili de net bir cevaba sahip değil.

Binotto, "Süspansiyonun en başta kırık olup olmadığı bile net değil, ki bu olabilir. Hemen aracında bir şeylerin yanlış olduğunu hissetmeye başladı. Bu yüzden süspansiyonda kırık olduğuna inanıyoruz. Ama veriler veya kırılıp kırılmadığı henüz net değil." dedi.

Vettel ise Austin'in temsili bir performans olmadığını söyledi.

Alman pilot, "Bence bir şeylerin çalışmadığı açıktı. Birazcık değil, bayağı bir geride kaldık. Bu yüzden umarım son iki yarış için bir sorun teşkil etmez. Zihniyetimiz net, kazanmak istiyoruz." derken, takım arkadaşı Leclerc de, "Bunun böyle devam etmesi için herhangi bir sebep yok. Bu yüzden zorlamaya devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Takımlar Scuderia Ferrari
Editör Jonathan Noble

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