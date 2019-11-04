Ferrari, Austin’deki düzlük hızı eksikliğini açıkladı

İtalyan takım, motor konusunda yasallığının sorgulandığı ve FIA'nın bir teknik direktif yayınladığı hafta sonunda Austin’deki yarışta Charles Leclerc’le 4. olurken Sebastian Vettel süspansiyon sorunuyla yarış dışı kalmıştı. Takımın düzlük hızının ise önceki yarışlara göre rakiplerine daha yakın olduğu görülmüştü.

Ancak Ferrari, FIA’nın teknik direktifinin, güç ünitesindeki hiçbir şeyi değiştirmelerine sebep olmadığını ve yavaş kalmalarının sebebinin yere basma gücü yaklaşımıyla ilgili olduğunu söyledi.

İtalyan takım sezon boyunca düzlük hızını arttırmak amacıyla düşük kanat ayarlarıyla çalışmıştı.

Ancak bu, rakip takımlar Mercedes ve Red Bull’un avantajlı olduğu viraj performansını kötü etkilemişti.

Amerika Grand Prix’sinde bunu açıklayan Ferrari takım patronu Mattia Binotto, takımın bu yarışta daha yüksek yere basma gücü yaklaşımını test etmeyi tercih ettiğini açıkladı.

Ferrari’nin düzlük performansının neden önceki yarışlar gibi olmadığının sorulması üzerine Binotto, “Düzlüklerde önceki yarışlar kadar zaman kazanmadığımız doğru, ancak en azından sıralama turlarında virajlarda rakiplerimizle benzer performans sergiledik.”

“Yol tutuş sınırı ile güç sınırı arasındaki denge, bu hafta sonu değişti. Bu bizim açımızdan, rakiplerimizin viraj performansını yakalamak için bir testti. Bu kadar basit.”

“Sıralama turlarında yine rekabetçiydik, ancak yarışta ne olduğunu anlamalıyız. Ayrıca sonraki yarışlar için de denge anlamında neyin en iyi olacağını anlamalıyız.” şeklinde konuştu.

Dikkate alınması gereken bir diğer unsur ise, Leclerc’in sıralama turları ve yarışta 2. versiyon motor ile sürüş yapmasıydı.

Üçüncü antrenman seansında yağ sızıntısı yaşayan Monakolu sürücünün aracına, daha az güce sahip olan ve İspanya GP’den Macaristan GP’ye kadar kullanılan 2. versiyon motor takılmıştı.

Güç ünitesinin performansının oldukça azalıp almadığı sorusuna Binotto, "Çok fazla değil. Motor güncellemeleri arasında beklediğimizden biraz daha azdı. Bu ikinci versiyon üniteydi. Monza'da kullanmaya başladığımız üçüncü ünite değil." dedi.

Ferrari'nin rakipleri, İtalyan ekibin düzlüklerdeki hız avantajının Austin'de önceki yarışlardaki kadar iyi olmadığını iddia etmekte gecikmediler.

Bir kaynağa göre Ferrari'nin rakiplerine karşı sahip olduğu 0.7 veya 0.8 saniyelik hız avantajı, geçen hafta sonu 0.5 saniyeye kadar düştü.

Yarıştan sonra Motorsport.com'a konuşan Hamilton, Ferrari'nin performansındaki bu düşüşün ne kadar sürpriz olduğu sorusuna, "Performans açısından hayır, sürpriz değildi. Sezon boyunca yakaladıkları avantajı gördünüz ve geçen yıl bile çok büyük bir güce sahiplerdi. Ancak bu sene, durup dururken birden bire çok fazla güç buldular. Ne zaman isterseler de daha fazlasını buluyorlar. Bu hafta sonu hızlarının nasıl bize yakın olduğunu bilmiyorum, ama kesinlikle eskisi gibi değil. Daha önce düzlüklerde 0.7 saniye kaybediyorduk." yanıtını verdi.

Ancak Binotto, pazar gecesi Austin'de yaptığı açıklamada teknik direktifin takımın performansını etkilediği yönünde yorumları reddetti.

"Dürüst olmak gerekirse bu teknik direktife bakacağız. Bu hafta sonu bunu gördük, ama ayrıntılı olarak incelemedik. Takımların FIA'dan cevap istedikleri ve FIA'nın da cevap verdiği normal bir süreç. Sıralama turları üzerinde bir etkisi var mıydı? Hiç bilmiyorum, bu konuda cevap veremem."