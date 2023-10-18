Ferrari, Austin için hazır

Ferrari, son yarışlarda iyi performans gösterse de Katar'da umduğunu bulamadı ve hafta sonunu Charles Leclerc'in beşinciliğiyle kapattı.

Takım için olumsuz noktalardan birisi Carlos Sainz'ın aracın yakıt deposundaki delinme nedeniyle yarışa başlayamamasıydı.

Amerika GP hafta sonu öncesi konuşan Frederic Vasseur, sorunları çözmek için son günlerde epey çaba sarf ettiklerini söyledi.

Hafta sonu öncesi konuşan Vasseur şöyle dedi: "İki Sprint yarışı olduğu için aslında üç hafta sonunda beş yarış içeren çok zorlu bir üçlü yarışla karşı karşıyayız."

"Sürücüler de dahil olmak üzere tüm takım çalışanlarının, önlerine çıkan fırsatları en iyi şekilde değerlendirmek için hafta boyunca en iyi performanslarını sergilemesi gerecek."

"Austin'e, Carlos'un aracındaki bir dayanıklılık sorunu nedeniyle yarışamadığı ve gridde sadece bir SF-23'e sahip olduğumuz Katar GP'nin ardından geliyoruz. Bu bize epey pahalıya patlayan bir problemdi."

"O zamandan beri benzer bir durumun tekrar yaşanmaması için çok çalışıyoruz."

"Singapur ve Japonya'daki çalışma şeklimize geri dönmeliyiz çünkü Charles ve Carlos'un en iyisini yapabilmek adına araçtan faydalanmalarının tek yolu bu."

Frederic Vasseur, Team Principal and General Manager, Scuderia Ferrari Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images