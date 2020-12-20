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Formula 1 / Son dakika

Ferrari, Aston ve AlphaTauri'nin üçüncülük savaşındaki öneminin farkında

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Ferrari, Aston ve AlphaTauri'nin üçüncülük savaşındaki öneminin farkında
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Çeviren: Efe Kahya, Editör

Ferrari, Formula 1 markalar şampiyonasında gelecek sene en azından üçüncü olma hedefinin, jeton sistemi ile avantaj elde eden rakipler sebebiyle, daha zor olacağına inanıyor.

Zorlu geçen 2020 sezonuna rağmen, güç sorunu ve yüksek sürünmeli araçla Ferrari, 2021'de önemli atılımlar yapma planı yapıyor.

Takım patronu Mattia Binotto, takımın ilk üç takım arasında bulunduğu tarihi pozisyona dönmemesi için bir neden göremediğini söyledi.

"Takım, son beş sene içerisinde, alınan bir üçüncülük dışında, hep ikinci olmayı başarmıştı. Bu yüzden üçüncülüğün tamamen imkansız olduğunu düşünmüyorum. Bence gelecek sene için minimum hedefimiz bu olmalı."

Ancak Binotto, F1'in 2021 için getirdiği jeton sisteminin Racing Point (gelecek seneki Aston Martin) ve AlphaTauri gibi takımlara fayda sağlayabileceğine inandığını söyledi.

F1'in gelecek sene için getirdiği jeton sisteminde takımların, gelişim kaynaklarını nereye yatırmaları gerektiği konusunda seçim yapmaları gerekecek.

Takımlar sadece iki jeton kullanma hakkına sahip olsalar da, getirilen kurallar sayesinde - Racing Point ve AlphaTauri gibi - üretici vites kutuları ve süspansiyonları kullanan takımlar bu parçaları jeton kullanmadan geliştirebilecekler.

Rakip takımlar bu durumun oluşmaması için çaba gösterseler de başarılı olamadılar ve bu durum da Ferrari'nin kendi formunu nasıl etkileyeceği konusunda oldukça endişelenmesine neden oldu.

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2021 için Ferrari'nin ümitleri hakkında konuşan Binotto şunları söyledi: "Gelecek sene için gelişimimizde sınırlamalara sahibiz."

"Elimizde sadece iki tane jeton var, bir şekilde sorunu bulmaya çalışmak veya bu seneki eksiklerimizi değiştirmemiz gerekecek."

"Ancak aynı zamanda an itibariyle jetonlarla kısıtlanmayacak olan takımlar da var. Onların, Racing Point ve AlphaTauri'nin, bedava jetonları var. Bu yüzden bu takımlar, bizimle ve diğer takımlarla karşılaştırıldığında gelişim olarak rekabetçi bir avantaja sahip olacaklar, bunun tamamıyla farkında olmalıyız."

"Daha sonrasında diğer takımlar (McLaren) motor üreticisi değiştirecek ve motor gücü olarak bir gelişim yakalayabilirler, bunun da farkında olmalıyız."

"Bu yüzden daha önce de dediğim gibi, takımlar gelecek sene çok güçlü olacaklar. Ancak ben, Maranello'da güçlü bir takımımızın olduğuna inanıyorum ve bugün yaptığımız işe göre daha iyi bir iş yapacağımızı düşünüyorum."

Charles Leclerc, Mattia Binotto and Carlos Sainz Jr. at Ferrari

Charles Leclerc, Mattia Binotto and Carlos Sainz Jr. at Ferrari

Fotoğraf: Ferrari

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000 ve arka sensörler

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000 ve arka sensörler

Fotoğraf: Giorgio Piola

Ferrari'nin gelecek sene ilk üçte bitirme potansiyeli olduğu hislerine rağmen Binotto, an itibariyle Mercedes'e rakip olma fırsatı çıkacağına inanmıyor.

"Bence gerçekçi olmamız gerekiyor. Bugün en iyi takım ile olan fark oldukça büyük. Bence bu senenin galibinin gelecek sene de güçlü olacağı net bir şekilde ortada."

"Sezon sırasında piste çok fazla güncelleme getirdiklerini düşünmüyorum çünkü 2021'e odaklandıkları kesin, bu yüzden o takımın gelecek sene oldukça güçlü olacağını düşünüyorum. Bunda bir sürpriz yok. Bu yüzden gelecek sene şampiyona için mücadele edeceğimizi söylemek oldukça gerçek dışı olurdu."

 

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Takımlar Scuderia Ferrari
Editör Jonathan Noble

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