Ferrari, artan güç ünitesi sayısına karşı yaklaşımını değiştirmeyecek

Geçtiğimiz sezon güç ünitesi kurallarına göre, bir sürücünün yıl boyunca üç motor kullanmasına izin veriliyordu. Bu kural, tarihin en uzun sezonu bizi beklerken bir çok pilotun grid cezası alabileceğini düşündürüyordu.

Ancak, takcimde bir yarış daha olduğu için, güç ünitesi sayısı dörde çıkarıldı ve takımlar biraz da olsa nefes almış olacak.

F1 Komisyonu bu ayın başlarında Formula 1'in Londra'daki ofisinde bir araya gelerek sporla ilgili bir dizi konuyu görüştü ancak güç üniteleri konusuna neredeyse hiç değinilmedi.

Ferrari'nin güç ünitsi şefi Enrico Gualtieri, 2024 ve 2025 sezonları için güç ünitesi sayısında bir değişiklik yapılmasını "son dakika" kararı olarak nitelendirdi.

Gualtieri, "Son dakikaya kadar üç güç ünitesine izin veriliyordu. Açıkçası sezona bu koşullarla girmeye hazırdık."

"Son F1 Komisyonunda bu tür bir öneri vardı ve sonunda dört güç ünitesi kullanma konusunda geniş bir anlaşma olduğunu düşünüyorum."

Carlos Sainz, Ferrari SF-24 Fotoğraf: Davide Cavazza

Ancak ekstra güç ünitesi sayısına rağmen Gualtieri, bunun Ferrari'nin planlarını çok fazla etkilemeyeceğini söyledi.

Gualtieri, "Dört ve üç güç ünitesi, yaklaşımımız çok fazla değişmezdi."

"Maksimum performans seviyesini korumak her zaman bir meydan okuma olacaktı. Üç güç ünitesi ile hazırlandığımız şey buydu ve dört için hazırlığımız da aynı."

"Bu yüzden yaklaşımımızı çok fazla değiştireceğini düşünmüyorum. Her bir birimin harcayacağı çaba ve karşılaşacağı zorluklar değişirdi diyebilirim çünkü bu bir kilometre kat etme meselesi."

"Ancak bizim için genel yaklaşım, projeyi devam ettirmek. Güç ünitemizi her türlü koşulda maksimum performans seviyesinde çalıştırmak için tamamen aynı olurdu. Bunu değiştirmezdik." dedi.