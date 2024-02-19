Ferrari, artan güç ünitesi sayısına karşı yaklaşımını değiştirmeyecek
Ferrari'nin güç ünitesi şefi, F1 takımlarının 2024 sezonu için izin verilen motor sayısını arttırma yönündeki "son dakika" kararını açıkladı.
Ferrari SF-24
Ferrari
Geçtiğimiz sezon güç ünitesi kurallarına göre, bir sürücünün yıl boyunca üç motor kullanmasına izin veriliyordu. Bu kural, tarihin en uzun sezonu bizi beklerken bir çok pilotun grid cezası alabileceğini düşündürüyordu.
Ancak, takcimde bir yarış daha olduğu için, güç ünitesi sayısı dörde çıkarıldı ve takımlar biraz da olsa nefes almış olacak.
F1 Komisyonu bu ayın başlarında Formula 1'in Londra'daki ofisinde bir araya gelerek sporla ilgili bir dizi konuyu görüştü ancak güç üniteleri konusuna neredeyse hiç değinilmedi.
Ferrari'nin güç ünitsi şefi Enrico Gualtieri, 2024 ve 2025 sezonları için güç ünitesi sayısında bir değişiklik yapılmasını "son dakika" kararı olarak nitelendirdi.
Gualtieri, "Son dakikaya kadar üç güç ünitesine izin veriliyordu. Açıkçası sezona bu koşullarla girmeye hazırdık."
"Son F1 Komisyonunda bu tür bir öneri vardı ve sonunda dört güç ünitesi kullanma konusunda geniş bir anlaşma olduğunu düşünüyorum."
Carlos Sainz, Ferrari SF-24
Fotoğraf: Davide Cavazza
Ancak ekstra güç ünitesi sayısına rağmen Gualtieri, bunun Ferrari'nin planlarını çok fazla etkilemeyeceğini söyledi.
Gualtieri, "Dört ve üç güç ünitesi, yaklaşımımız çok fazla değişmezdi."
"Maksimum performans seviyesini korumak her zaman bir meydan okuma olacaktı. Üç güç ünitesi ile hazırlandığımız şey buydu ve dört için hazırlığımız da aynı."
"Bu yüzden yaklaşımımızı çok fazla değiştireceğini düşünmüyorum. Her bir birimin harcayacağı çaba ve karşılaşacağı zorluklar değişirdi diyebilirim çünkü bu bir kilometre kat etme meselesi."
"Ancak bizim için genel yaklaşım, projeyi devam ettirmek. Güç ünitemizi her türlü koşulda maksimum performans seviyesinde çalıştırmak için tamamen aynı olurdu. Bunu değiştirmezdik." dedi.
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Son Haberler
Coulthard: "Red Bull son güne kadar güncelleme getirecektir"
Coulthard: "Red Bull son güne kadar güncelleme getirecektir" Coulthard: "Red Bull son güne kadar güncelleme getirecektir"
Perez: "Mercedes içerisindeki dinamikleri izlemek büyüleyici olacak"
Perez: "Mercedes içerisindeki dinamikleri izlemek büyüleyici olacak" Perez: "Mercedes içerisindeki dinamikleri izlemek büyüleyici olacak"
Ferrari'nin Bahreyn testleri için seçtiği lastikler kafa karıştırdı
Ferrari'nin Bahreyn testleri için seçtiği lastikler kafa karıştırdı Ferrari'nin Bahreyn testleri için seçtiği lastikler kafa karıştırdı
Marko, Horner soruşturmasını aceleye getirmeyen Red Bull'u savundu
Marko, Horner soruşturmasını aceleye getirmeyen Red Bull'u savundu Marko, Horner soruşturmasını aceleye getirmeyen Red Bull'u savundu
Prime
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar