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Formula 1 / Macaristan GP Analiz

Ferrari, yeni tabanla aracın dengesini ve sürülebilirliğini arttırmaya çalışıyor

Ferrari, sürücüler için daha dengeli ve sürülebiilir bir araç vermek adına araçta bazı değişiklikler yaptı. Çapraz rüzgara karşı oldukça hassas olan SF-23'ün dengesini arttırmak adına yoğun bir çalışma var.

Franco Nugnes
Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Giorgi Piola
Ferrari SF-23 floor detail

Diego Tondi liderliğindeki aerodinamistler, yüksek yere basma gücü aradıkları sezon başına kıyasla araştırma yaklaşımlarını değiştirdiler. Şimdi esas olarak SF-23 için iyi bir denge bulmak, dalgalanma kaynaklı zıplama miktarını sınırlamak ve böylece asfalta daha yakın gitmek için çaba gösteriyorlar.

Bu kapsamda tabanın ön kısmında değişiklikler yapılmış durumda.

Tabandaki dört kanalı oluşturan dört dikey parçanın tamamen farklı şekil ve tasarıma sahip olduğunu söylemek gerekiyor. En içteki parça çıkıntılı ve kare şeklindeyken, diğer ikisi daha yuvarlak ve bombeli bir şekle sahip. Tamamen yenilenen dış parça ise bir bargeboard gibi görünüyor.

Dettaglio del fondo Ferrari SF-23 visto nei box dell'Hungaroring

Dettaglio del fondo Ferrari SF-23 visto nei box dell'Hungaroring

Photo by: Giorgio Piola

Bu parça, çok önemli bir işlev üstleniyor çünkü ön tekerlekten gelen türbülansın neden olduğu girdapların, tabana giden havayı etkilemesini önlüyor ve her şeyden de öte kirli havanın alt kısımdan difüzöre kadar uzanan düşük basınç alanını etkilemesinin önüne geçiyor.

Temel hedef türbülansı arka tekerleğin ötesine geçmeye zorlamak adına, havayı aracın gövdesinden uzak tutmak gibi görünüyor.

Ferrari mühendisleri, SF-23'ün rüzgarlı havalardaki anormal davranışını çözmek için çalışıyor: SF-23 önden esen rüzgarlardan hiç etkilenmiyor fakat rüzgar 45 derecelik bir açıyla estiğinde ciddi bir yere basma gücü kaybı yaşanıyor.

Ferrari'yi dengesiz hale getiren ani ve öngörülemeyen yere basma gücü kaybı nedeniyle araç sürülemez hale geliyor ve ani tutuş kayıplarına maruz kaldığında sürücülerin güveni ve lastik aşınması olumsuz etkileniyor.

Sorun tespit edilmiş durumda. Şimdi aracın davranışını dengelemek ve aracın gerçek potansiyeli ortaya çıkarmak için çözümler aranıyor.

La Ferrari SF-23 di Charles Leclerc in allestimento all'Hungaroring

La Ferrari SF-23 di Charles Leclerc in allestimento all'Hungaroring

Photo by: Giorgio Piola

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