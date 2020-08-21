Ferrari, araç kopyalama konusunda "açıklık ve netlik" istiyor

Racing Point'in 2020 sezonunda kullandığı aracın fren soğutma kanallarını, Mercedes'in 2019 aracındaki dizaynındaki parçaya göre kopyaladığı düşüncesi ile beraber Renault'nun yaptığı protesto sonucunda takım, şampiyonada 15 puan kaybetti ve 500.000 doların üzerinde ceza ödedi.

Ancak takım, FIA hakemlerinin takımın dizaynı öğrenememesi durumunun ortaya çıkamayacağı sebebiyle dizaynı sezon sonuna kadar kullanabilecek.

Racing Point, ceza kararını tersine dönmek için temyize giderken, hem Ferrari hem de Renault'da aynı durumu uygulasa da bu iki takım, Racing Point'in daha sert bir ceza alması gerektiğine inanıyor.

FIA, bir sonraki sezondan itibaren diğer araçları kopyalama denemelerini azaltacağını söylese de Ferrari F1 patronu Mattia Binotto, takımın temyiz yoluna gitmesinin en büyük nedeninin takımların fikri mülkiyet hakkının nasıl korunacağı hakkında netlik kazanma isteği olduğunu söyledi.

Binotto şunları söyledi: "Temyize başvurumuzu kabul etmemizin sebebi, netlik ve açıklık aramamızdan dolayı ortaya çıkıyor."

"Bence fren soğutma kanalı burada bir örnek, ancak bana göre Uluslararası Temyiz Mahkemesi'nin vereceği karar, karbon kopya araç konsepti konusunda daha geniş ve genel bir tartışma konusu açacak ve bu da bizim için çok önemli."

"Bu, Formula 1'in geleceği için de çok önemli, çünkü günün sonunda tamamıyla fikri mülkiyet hakkını tartışmakla alakalı bir durum ve bu da bir şirket için çok önemli bir değer."

"Eğer biri, bir şekilde geçen seneki katılımcının aracını neredeyse bire bir kopyalıyorsa, bence kurallar katılımcıyı bir şekilde korumalı."

"İşte bu yüzden an itibariyle bunu anlayabilmek ve bunun üzerinden ilerlemek için açık olmak, net olmak, hem rekabetin adil olması hem de Formula 1'in geleceği açısından çok önemli."

FIA'nın tek koltuklu seriler birimi yöneticisi Nikolas Tombazis ve FIA'nın spor için atadığı genel sekreter Peter Bayer, Racing Point'in bu dizaynına benzer yaklaşımların 2021'de kural dışı olarak geçeceğini açıklamışlardı.

İspanya Grand Prix'si öncesinde Bayer takımlara, gelecek senenin kurallarının "takımların fotoğraf veya diğer tersine mühendislik tekniklerini kullanarak diğer takımların büyük parçalarını kopyalamasının önüne geçeceği" üzerinde güncelleneceğini yazmıştı.

Ferrari, bu senenin başında FIA ile, motoru hakkında yaptığı anlaşmanın detayını yayınlamama kararının savundu ve takımların fikri mülkiyet hakkını korumasının önemini, bu örneği ortaya atarak belirtti.