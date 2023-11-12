Ferrari, araç boyutlarının küçültülmesi fikrini destekliyor
Ferrari'nin sportif direktörü Diego Ioverno, gelecekte araçların boyutunun küçültülmesi yönünde görüşmeler olduğunu ve bunu desteklediklerini söylüyor.
Formula 1, son yıllarda kural değişiklikleriyle araçları hem daha ağır hale getirdi hem de boyutlarını eskiye oranla arttırdı.
Gelinen bu noktada mevcut araçlar, bazı pistler için çok büyük ve hantal kalıyor. Hal böyle olunca sürücüler geçiş yapmakta zorlanıyorlar.
Araç boyutu ve hantallığı en çok düşük hızlı pistlerde öne çıkıyor, ki sürücüler bu durumdan hiç memnun değil.
FIA da gelecekte araç boyutlarını biraz olsun küçültmek için çeşitli fikirleri masaya yatırıyor.
Ferrari sportif direktörü Diego Ioverno, konunun F1 yönetimi tarafından tartışıldığını ve kendilerinin de buna sıcak taktığını söyledi.
GPFans'e konuşan Ioverno, "Pilotlar genel anlamda daha küçük araçlara sahip olmayı istiyorlar çünkü bunun daha eğlenceli olacağını hatta eski günlerde gördüğümüz gibi araçların daha hızlı ve sürüşünün daha kolay olacağını düşünüyorlar."
"Bence her şey mümkün. Tek sorun teknik düzenlemelerin nasıl şekilleneceği. Ana hedefimizin her zaman sürücülerin güvenliği oldu."
"Takımlar, FIA ve Teknik Komite arasında, sadece takımları ve taraftarları değil, sürücüleri de memnun edebilecek kuralları tartışıyoruz."
"Bu olabilir ama henüz kesinleşmiş değil."
"Herkes daha hızlı ve sürüşü daha kolay bir araç görmeyi ister. Biz de isteriz. Bu yüzden tartışmalar devam ediyor." dedi.
Fotoğraf: Ferrari
Diego Ioverno, Ferrari
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