Ferrari, Andretti'nin 11. takım olarak F1'e girmesi gerektiğinden emin değil

Andretti, gride katılmaya ilgi duyduğunu belirten takımlar arasında en yüksek profilli olanı ve başvuru yapanlardan herhangi birinin başarılı olup olmadığına dair yakında bir açıklama yapılması bekleniyor.

Bununla birlikte, gelecekteki gelirlerinin azalmasıyla karşı karşıya kalan mevcut takımlar, yeni bir katılımcının masaya değerli ve seriye fayda sağlayacak bir şey getirmesi gerektiğini açıkça belirttiler ve bu görüş F1 patronu Stefano Domenicali tarafından da yinelendi.

Andretti, Renault güç ünitesi için Cadillac ile bağlantı kurarak teklifini güçlendirdi ancak Vasseur projeyi tamamen Amerikalı olarak sunmanın yeterli olmadığı konusunda ısrar ediyor.

Vasseur, "Benim görüşüm; gridde olmanın ve bazıları için hayatta kalmanın zor olduğu zamanlarda bile büyük çaba sarf eden 10 takım varken, şimdi başka bir takımı karşılamamız gerekiyorsa, bunun için çok çok iyi sebepleri olmalı."

"Bir Amerikan takımına sahip olmanız iyi bir neden değil. Çünkü benim için birincisi, Haas sayesinde bir Amerikan takımımız var. İkincisi ise, eğer ülkede zirvede olmak istiyorsanız, bu bir pilot meselesidir."

"Hollanda'da neler olduğuna bir bakın. Bugün dünyanın en büyük başarısına sahipler ve bir takımları yok, Max'leri var."

"Bence öncelikle ABD'de iyi bir başarımız var. Eğer ABD'deki başarıyı arttırmak istiyorsanız, Amerikalı bir sürücüye sahip olmak benim için daha önemli. Bu takımla ilgili değil." dedi.

Michael Andretti gridde Fotoğraf tarafından: Alexander Trienitz / Motorsport Images

Büyük bir üretici takımın F1'e girmek istemesi halinde farklı düşünüp düşünmeyeceği sorulduğunda ise Vasseur şunları söyledi: "Tekrar söylemeliyim ki, hep birlikte büyük bir çaba sarf ettik. Eğer şimdi birisi katılmak istiyorsa, bu padoktaki herkesin yararına olmalı."

"Bu, F1'e bir şeyler katmaları gerektiği anlamına geliyor. Takımın milliyetinin bir değer olduğunu düşünmüyorum."

Red Bull'un Takım Patronu Christian Horner, Cadillac'ın Andretti projesine katılımı konusunda şüpheci olduğunu söyledi.

Horner, "GM harika bir marka ama benim ilgilendiğim onların modelinin ne olduğu? Gidip [bizimki] gibi bir tesis inşa edeceklerini sanmıyorum. Bunun bir amblem takma çalışması olduğunu varsayıyorum." dedi.

Bunun Ford/Red Bull Powertrains anlaşmasıyla karşılaştırılabileceği söylendiğinde ise Horner, "Evet ama Ford, F1'e takım olarak katılacakmış gibi davranmıyor."

"GM şu anda F1'e katılım hakkı olmayan Andretti ile ilişkili."

"Şimdi FIA kendi sürecini yürütecek. Sanırım tüm bu konularda olduğu gibi, 11. takımın nasıl yerleştirileceğine dair lojistik bir sorun var."

"Ama işin aslı şu ki, bunun parasını kim ödeyecek? Ve eğer bu mevcut 10 takım için kötü olacaksa, tabii ki bunu sorun edeceklerdir."

"Liberty, gelirin kendi paylarına düşen kısmını paylaşmak istemeyecektir. İşte bu noktada bir anlaşmazlığa düşüyorsunuz." dedi.