Ferrari: "Amerika'nın ardından Meksika GP için gereken motivasyona sahibiz"
Ferrari takım patronu Fred Vasseur, Amerika Grand Prix'sinde ilk iki sırayı elde etmelerinin bu hafta sonu gerçekleşecek Meksika Grand Prix'si için motivasyon kaynağı olduğunu söylüyor.
Frederic Vasseur, Takım Müdürü ve Genel Müdür, Scuderia Ferrari
Fotoğraf: Ferrari
Amerika Birleşik Devletleri Grand Prix'sinin ardından Ferrari, şampiyonada Red Bull'un sadece 8 ve lider McLaren'in 40 puan gerisinde yer alıyor.
Takım patronu Fred Vasseur, Austin'deki hafta sonunun ardından takımın ihtiyaç duyduğu motivasyona sahip olduğuna inanıyor.
"Austin'de elde ettiğimiz ilk iki sıranın ardından Meksika'ya motive bir şekilde geldik, bu gerçekten tüm ekip için büyük bir motivasyon kaynağı oldu."
"Hermanos Rodriguez pisti tamamen farklı bir meydan okuma sunuyor. Mexico City'nin deniz seviyesinden 2200 metre yükseklikte olması, ayar penceresi konusunda benzersiz bir yaklaşım gerektiriyor."
Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, 1. pozisyon, Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, 2. pozisyon
Fotoğraf: Ferrari
"Bu durum, aracın ısıyı dağıtması gereken bileşenler; yani sistemler, frenler, güç ünitesi ve tabii ki lastikler üzerinde ek bir baskı yaratıyor."
"Araçtan maksimum performansı elde ederken bununla başa çıkmak için dengeyi bulmak kolay değil, ancak fabrikada bunun için iyi bir şekilde hazırlandık."
Vasseur, bu hafta sonu Meksika'da yine yakın bir mücadele bekliyor.
"Bu yarışa yaklaşımımız diğerleriyle aynı olacak, kendimize odaklanacağız ve ayrıntılara dikkat edeceğiz."
"Her zamanki gibi, öndeki takımlar arasında çok yakın bir mücadele olmasını bekliyorum."
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