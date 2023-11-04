Ferrari, Amerika'daki diskalifiyenin ardından Brezilya'da tahta plakada risk almayacak

İtalyan takımı, Charles Leclerc'in aracındaki taban altındaki tahta plakanın yönetmeliklerin izin verdiğinden daha fazla aşındığının tespit edilmesinin ardından Amerika Birleşik Devletleri GP'sinin sonuçlarından çıkarılan Mercedes'e katıldı.

Leclerc altıncı sıradaki yerini kaybederken, Lewis Hamilton da yarışı kazanan Max Verstappen'in arkasındaki ikincilik pozisyonundan çıkarıldı.

Hem Ferrari hem de Mercedes, Austin'deki sürüş yüksekliği seçimlerinde hata yaptıklarını çünkü araçların Cuma öğleden sonra ayarlara kilitlendiği bir sprint hafta sonunda Circuit of the Americas'ın aşırı engebeli doğasını hesaba katmadıklarını kabul ettiler.

Sıralama turları ile ana yarış arasında rüzgarın yön değiştirmesi ve bunun da araçları pistin kritik noktalarında yere daha da yaklaştırması da bu konuda yardımcı olmadı.

F1'in Brezilya'da bir başka sprint hafta sonu geçirmesi ve Interlagos'un da yer yer engebeli olması nedeniyle, takımların işleri aşırıya götürmesi halinde tekrar sorun yaşanması riski bulunuyor.

Ancak takımların ayarlarına bağlı kalmaları gereken kritik Cuma sıralama seansı öncesinde konuşan Ferrari sportif direktörü Diego Ioverno, takımın aracını konumlandırdığı yerle ilgili herhangi bir risk almayacağını söyledi.

Fotoğraf: Mark Sutton Carlos Sainz, Ferrari SF-23

Ioverno, "Açıkçası Austin'de hazırlıksız yakalandık. O hafta sonu olanları gözden geçirdik ve neyi farklı yapabileceğimizi anladık."

"Açıkçası bunu uygulayacağız çünkü bu duyguyu [diskalifiye olma], umarım artık yaşamayız, çünkü dışarı atılmak gerçekten zor."

"Ama diğerleri daha iyi bir iş çıkardı ve bizim de öğrenip ilerlememiz gerekiyor. Bence bunu başardık."

"Size garanti verebilirim ki burada güvenli tarafta olduğumuzu söyleyebilirim. Bu her zaman bir orta yolu bulmadır çünkü biraz daha güvenli olmak için biraz performanstan vazgeçmeniz gerekir ama bu çabaya değer." dedi.

Aston Martin pilotu Fernando Alonso, Austin'de yaşananların ardından tüm takımların yaklaşımlarında daha temkinli olmaya zorlanacağını düşünüyor.

"Bence bu yıl sprint formatı herkesin aracı optimize etmesi için oldukça zor oldu."

"Her zaman almanız gereken marjlar vardır. Austin'de kontrol edilen birkaç aracımız ve yasal olup olmadıklarını kontrol etmedikleri birçok aracımız vardı. Sanırım burada herkes biraz daha muhafazakâr olacak." dedi.