Ferrari, Alfa Romeo'nun yaşadığı sorunu araştırıyor

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Ferrari, geçen yıl yaşadığı sorunların ardından dayanıklılığı artırmak adına büyük çaba sarf etti ve kış boyunca güç ünitesinde bazı önemli değişiklikler oldu.

Bu yıl yine üç takım Ferrari motoru kullanıyor ve sezon öncesi testlerinde sadece Alfa Romeo'nun güç ünitesinde problem vardı.

İsviçreli ekip, testin son gününde Valtteri Bottas ile yolda kaldı. Güç ünitesi üzerindeki çalışmaların ardından Bottas, yeniden piste çıktı fakat tam olarak ne problem olduğu açıklanmadı.

Seansın ardından Ferrari patronu Frederic Vasseur'e şimdiye kadar çok dayanıklı bir görüntü çizdikleri söylendi.

Vasseur de tek problemin Alfa Romeo'da çıktığını doğruladı.

Vasseur, "2000 kilometreden biraz daha fazla mesafe tamamladık ve bu süreçte hiçbir sorun yaşamadık."

Charles Leclerc, Ferrari SF-23 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Mükemmeldi."

"Fakat Alfa Romeo tarafında küçük bir sorun yaşadığımızı ve durmak zorunda kaldığımızı biliyorum. Bu konu hâlâ araştırılıyor." dedi.

Öte yandan Haas patronu Gunther Steiner da yeni güç ünitesi hakkında konuştu.

Steiner, "Şu noktada güç ünitesi performansı hakkında herhangi bir sayıya sahip olmak zor, bu yüzden sadece bana söylediklerini baz alarak hareket edebilirim."

"Testlerde gaz pedalıyla ilgili küçük bir sorun yaşadık fakat bunun dışında bir sorunumuz yoktu."

"Bu yüzden şu anda mevcut durumdan çok memnunum. Ayrıca motorun daha güçlü olduğuna da eminim."

"Dayanıklılık sorunları çözülmüş görünüyor. Gerisini sezon başladığında göreceğiz." dedi.