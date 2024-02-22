Ferrari aldatıcı değil ikna edici: Yarış performansı şimdiden iyi!

İspanyol pilot yarışta kullanılmayacak olan C4 bileşen ile en hızlı zamanı elde etti ancak C3 ile ikinci olan Sergio Perez'e yaklaşık 0.8 sn fark attı. Testlerden elde edilen ilk izlenimler, Ferrari SF-24'ün ayarlara karşı duyarlı ve uzun turlarda rahat bir araç olduğu yönünde.

Sainz'ın C4 lastiklerle elde ettiği zamanı bir kenara bırakalım çünkü İspanyol pilot önümüzdeki hafta yapılacak Bahreyn GP'sinde kullanılamayacak bir setle 1:29.921'lik bir zaman elde etti.

İstatistiksel olarak, sezon öncesi testlerin ikinci gününde Sainz'ın 1:29.921'lik turuyla Max Verstappen'in geçen yılki pole pozisyonunun (1'29"708) birkaç onda birine yaklaştığını söyleyebiliriz. Aslında bu, 2024 F1 araçlarından birisinin yarın geçen yılki pole pozisyonu derecesini geçeceğini işaret ediyor.

Charles Leclerc, Ferrari SF-24 Fotoğraf tarafından: Simon Galloway / Motorsport Images

Ferrari, testlerin ikinci gününde hem sabah hem de öğleden sonra seanslarını lider bitirerek bir yaşam belirtisi verdi. SF-24, kimlik bilgilerini göstererek belirsizlikten çıktı. Kırmızı aracın çok tutarlı bir tek koltuklu olduğu onaylandı. Ferrari SF-24 henüz bir "kazanan" değil ama kesinlikle potansiyeli var.

Testlerin ilk gününde Ferrari mühendisleri kendilerini rüzgar tüneli ve simülasyon sistemlerinden geri bildirim arayarak aracı tanımaya adamışlardı. Bugün ise farklı sürüş yükseklikleri gibi çeşitli ayarlar üzerinde çalıştılar. Ortaya çıkan ilk şey otomobilin uysal olduğu: ayarda yapılan değişiklikleri hissediyor ve huysuz SF-23'e göre sürüşü kesinlikle daha kolay.

Carlos Sainz, Ferrari SF-24 Fotoğraf tarafından: Andy Hone / Motorsport Images

Diğer olumlu bilgi ise dayanıklılıkla ilgili: Testlerin ikinci gününde 138 tur (84 Sainz ve 54 Leclerc) atılırken iki günde toplamda neredeyse 5 GP'yi sorunsuz bir şekilde tamamladılar. Bu alanda Red Bull (Perez ile 128 tur) ve Mercedes'ten (Hamilton ile 123 tur) daha iyi bir performans sergilediler. McLaren, depodaki benzinin boşalmasıyla ilgili bir sorun nedeniyle 87 turdan öteye gidemedi.

Pistteki uzmanlar daha çok, yarış hafta sonunda en yumuşak lastiğe denk gelen sarı kenarlı C3 lastiklerle elde edilen zamanlara odaklanmıştı. Bu alanda dengeler değişti çünkü Sergio Perez karanlık çöktüğünde ve sıcaklık neredeyse yedi derece düştüğünde Red Bull RB20'yle 1:30.679'a düşerken diğerleri aynı dönemde 1:31'in altına düşemedi.

Charles Leclerc, Ferrari SF-24 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Kırmızıların henüz düşük yakıtlı tek tur temposunda hâlâ tam olarak potansiyeline ulaşamadığı hissediliyor: özellikle Leclerc hâlâ tam olarak rahat değil, ancak son gün doğru ayarları bulmak için çalışmalar devam edecek.

Öte yandan SF-24 yarış temposuyla etkiledi: C3 ile hâlâ yapılması gereken bazı ince ayarlar var, ancak en sert iki bileşik olan C1 ve C2 ile Ferrari zaten iyi görünüyordu. Sainz tarafından öğleden sonra yapılan yarış simülasyonu bunun bir göstergesiydi: İspanyol pilot stintlerde herhangi bir bozulma kaydetmedi ve orta hamurla 1'37'lik sabit bir tempo ortaya koyarken, depo boşalıp yarının altına indiğinde sert hamurla 1'35'lere düştü.

Ferrari SF-24, dettaglio della beam wing con un profilo Photo by: Giorgio Piola Ferrari SF-24, dettaglio della beam wing con due elementi Photo by: Giorgio Piola

Gün boyunca mühendisler araçta değişiklik yaptılar: tek kirişli kanattan, arka tarafa daha fazla yük bindirmek için iki elementli bir versiyona geçtiler. Göstergeler olumlu, çünkü yerden yüksekliğin azaltılmasında bile zemine vurma olgusu ortaya çıkmadı.

Bu, Red Bull hâlâ önde olsa da Ferrari'nin 2024 sezonuna daha az korkuyla girdiğini işaret ediyor. Leclerc'in, 11. virajda yerinden çıkan bordürün aracına hasar vermesine rağmen hasarın giderildiğini ve bu sayede öğleden sonra da piste çıkarak programını tamamladığını hatırlatmakta fayda var.

Bu bölümde Leclerc çalışıyor olsa da, araç ve tüm ekipmanlar garajda Sainz'ın tarafına taşındı. Sainz'ın pitine taşındı. Aynı esnada her ihtimale karşı yedek şasi de oradaydı.

SF-24'ün boş Ferrari garajına 'park edilmiş' yedek şasisi Fotoğraf tarafından: Giorgio Piola

Operasyon başarıyla tamamlandı. Mekanikerler, Monakolu pilotun aracını, 40 dakikada Sainz'a uygun hale getirdiler. Mucize değildi: takım menajeri Diego Ioverno, ekibini fabrikadayken sıkı bir antrenman seansıyla hazırlamıştı. Bunlar ufak ayrıntılar ancak bir takım belirli hedefleri olan üst düzey bir takım gibi düşündüğünde bu şekilde öne çıkmayı başarıyor...