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Formula 1 Haberler

Ferrari, Albon ile ilgilenmiyor

Ferrari, son iddiaların aksine Alex Albon ile ilgilenmediğini açıkça belirtmekte.

Jonathan Noble
Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Franco Nugnes
, Featured writer
Alex Albon, Williams FW45, Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Pierre Gasly, Alpine A523

Geçen hafta İtalyan basınında çıkan bazı haberler, Sainz'ın yeni sözleşme imzalamayacağını, kendisinin yerini ise son yarışların yükselen yıldızı Albon'un alacağını öne sürmüştü.

Her iki pilotun da sözleşmesi 2024 sezonunun ardından sona eriyor, dolayısıyla bu iddialar belli açılardan pek de mantıksız değildi.

Ancak bu konuda bir açıklama yapan takım patronu Frederic Vasseur, alt serilerden çok iyi tanıdığı Albon ile herhangi bir temaslarının olmadığını açıkça belirtti.

Motorsport İtalya'ya konuşan Vasseur, "Bu söylentilerin nereden çıktığını bilmiyorum."

"Geçmişte Albon ile çalıştık, arkadaş olduğumuzu söyleyebiliriz. Eğer bir gazeteci gelip kendisinin iyi bir iş yapıp yapmadığını sorarsa cevabım 'evet' olacaktır."

"Ancak bu, kendisiyle anlaşacağımız anlamına gelmiyor."

"Albon'un sözleşmesi 2024 sezonunu da kapsıyor ve takım son dönemde iyi yatırımlar almakta, dolayısıyla herhangi bir sorun yok."

"Pilotlarımızın sözleşmeleri devam ediyor, dolayısıyla bu konu hakkında konuşmamız gerekmiyor. Gelecekte elbette tartışmalar olacak, ancak şu an önceliğimiz değil." 

"Önceliğimiz takıma odaklanmak. Dikkat dağıtıcı herhangi bir unsur olmasını istemiyorum." dedi.

Frederic Vasseur, Team Principal and General Manager, Scuderia Ferrari

Frederic Vasseur, Team Principal and General Manager, Scuderia Ferrari

Photo by: Ferrari

Çaylak sezonunda Leclerc ile çalışmış olan Vasseur, kendisinin potansiyelini övmekle birlikte zaman zaman hatalar yapabildiğini de belirtiyor.

Vasseur, "Leclerc olağanüstü şeyler yapabilecek kapasiteye sahip. Bazen öyle şeyler yapıyor ki, bunları nereden çıkardığını bilemiyorsunuz."

"Charles her zaman kazanmayı düşünen bir sürücü. Aracımız Red Bull'un arkasında ama o hala kazanmayı düşünüyor."

"Bazı durumlarda çok fazla zorladığını ve hatalar yapabildiğini de gördük. Eksikliklerini strateji, agresiflik ve hata yapma riskiyle telafi etmeye çalışıyor."

"Benim işim onu doğru şekilde yönlendirmek. İkinci sırayı alabilecek bir aracımız olduğunda, orada yer almaktan gurur duymalıyız." edi.

Son olarak Sainz hakkında da konuşan Vasseur, "Carlos çok istikrarlı. Kendi hızını yönetebiliyor ve bunu Charles'tan biraz daha iyi yapıyor."

"Aşırı hızlı değil, örneğin Charles'ın pole pozisyonu aldığı zamanki gibi büyük zirveleri yok."

"Bazen ona çok yakın oluyor. Miami'de son viraja kadar pole pozisyonundaydı. Çok az hata yapıyor ve her zaman kendini gösterebiliyor." dedi.

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