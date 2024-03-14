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Analiz

Ferrari, aerodinamik ve süspansiyon alanlarında gelişmeyi hedefliyor

2024'ün ilk iki yarışından sonra Ferrari SF-24'ün Red Bull RB20'ye kıyasla eksiklikleri belirgin hale geldi. Ferrari SF-24, lastiklerin ısınmasını sağlayan yere basma gücü ve mekanik yol tutuşu konusunda eksiklik yaşıyor. Maranello'daki mühendisler, Ferrari pilotlarını Max Verstappen'e yaklaştıracak çözümlere odaklanmış durumda.

Franco Nugnes
Franco Nugnes
Ferrari SF-24 rear suspension detail

Ferrari SF-24 rear suspension detail

Giorgi Piola

Red Bull RB20, 2024 F1 sezonunun başlangıcını domine eden araç olarak ön plana çıktı. Adrian Newey, geçen yıl 22 yarışın 21'ini kazanan RB19'un gelişim alanında sınıra ulaştığını düşünmelerinin ardından 2024 için yeni bir yoldan ilerledi.

Bu nedenle padoktaki insanlar, Red Bull'un en büyük gelişme potansiyeline sahip otomobil olduğunu söylüyorlar. Newey, aerodinamik alanda gelişme fırsatları oluşturmak için soğutma sistemindeki bazı konseptleri aşırı uçlara taşıdı. Red Bull'un bu hamlesiyle diğer F1 araçları, RB20'ye göre daha eski bir jenerasyon gibi görünmeye başladı.

Eğer durum böyleyse, Max Verstappen önümüzdeki iki dünya şampiyonluğunu (2024 ve 2025) şimdiden kazanmış olabilir çünkü mevcut araçları gelecek sezon sadece modifiye edilmiş olarak görülecek. Analiz doğru olabilir, ancak çok sert. Ferrari takım patronu Frederic Vasseur iyimserliğini koruyor. Fransız yönetici, Ferrari'nin yapacağı güncellemelerle RB20 ile arasındaki farkı kapatabileceğine inanıyor.

Confronto tra la Ferrari SF-23 e la SF-24

Ferrari SF-23 ve SF-24'ün karşılaştırması

Fotoğraf tarafından: Giorgio Piola

SF-24 de tamamen yeni bir araç. Bu yüzden, kırmızı otomobilin sezon boyunca bir miktar büyüme kapasitesine sahip olamayacağını söylemek doğru olmaz. Kokpitin konumu değişmemiş olsa da, Ferrari SF-23'ten çok farklı bir düzene sahip, şasi tamamen yeni, sürücünün arkasında yaklaşık 50 mm daha uzun olmasının yanı sıra, aynı zamanda daha dar ve geçen yılki araca kıyasla ağırlık tasarrufu sağlıyor.

Ferrari SF-24: ecco uno scorcio della power unit 066/10

Ferrari SF-24: İşte 066/10 güç ünitesine bir bakış

Fotoğrafı çeken: Akredite edilmemiş

Tepkilerinde daha net, dolayısıyla sürücüler için limitlerde sürüşü daha kolay olan bir araç hazırlama arayışında motor geriye alındı ve vites kutusu kısaltıldı. SF-24, bu değişikliklere 'sağlıklı' doğduğunu teyit etti ancak kırmızı aracın sezona Red Bull'un bir adım gerisinde başladığına şüphe yok.

Vasseur, "Sıralamalarda bizden saniyenin belki iki ya da üç onda biri kadar avantajları var. Yarışta ise biraz daha fazla. Ancak bir tahminde bulunmak zor çünkü çok zorlayıp zorlamadıklarını bilmiyoruz. Olumlu his, eğer bir adım atabilirsek, onlara biraz baskı yapabileceğimiz yönünde." dedi.

Ferrari SF-24: ecco l'ala posteriore carica del GP dell'Arabia Saudita era la stessa del Bahrain

Ferrari SF-24: Suudi Arabistan GP'sindeki yüklü arka kanat Bahreyn'dekiyle aynıydı

Fotoğraf tarafından: Giorgio Piola

Ferrari Cidde'de daha yüksek yere basma gücü üreten arka kanada sahip tek zirve takımıydı. Rakipleri, daha fazla hız arayışında daha kullanışlı olan daha düşük yere basma gücü üreten kanatları tercih etmişlerdi.

Suudi Arabistan'daki SF-24, kırmızı aracın potansiyelini ortaya çıkarmakta zorlandı. Sürücüler pürüzsüz asfaltlı, az aşınmalı ama çok tutuşlu bir pistte lastiklerin sıcaklığını ayarlayamamaktan şikayet ettiler.

Charles Leclerc, Ferrari SF-24

Charles Leclerc, Ferrari SF-24

Fotoğraf tarafından: Mark Sutton / Motorsport Images

Pirelli mühendislerinin Cidde'deki analizlerine göre önemli olan mekanik tutuştu. Maranello mühendisleri ise lastikleri doğru çalışma penceresine sokamama sorununu kanat yükünü artırarak telafi etmeye çalıştı. Ancak kırmızı araç, Pazar günü lastiklerden maksimum potansiyeli elde etmek için gerekli enerjiyi lastiklere aktaramadı.

Bu, SF-24'ün diğerlerinden kesinlikle daha rekabetçi olmasına rağmen sadece Red Bull ile karşılaştırıldığında aerodinamik yükten yoksun olduğunun bir işareti mi? Cevap kesinlikle evet, ancak Pirelli'nin anahtarını dikkate alırsak, arka süspansiyona da bir göz atmalıyız. Burada da Ferrari geçen yıldan bu yana çok şey değiştirdi, ancak kuzeni Haas hariç herkes tarafından terk edilen çekme çubuklu süspansiyon araçta kaldı.

Ferrari SF-24: la sospensione posteriore pull rod con la leva infulcrata a metà altezza

Ferrari SF-24: kolun yarıya kadar ayarlandığı çekme çubuklu arka süspansiyon

Fotoğraf tarafından: Mark Sutton / Motorsport Images

Yeni aktarma organları ile süspansiyon tamamen yeniden tasarlandı: Üst kol vites kutusunun üzerine çıkarılırken rot kolu artık ileri doğru çok fazla eğimli değil. Bir üçgeni simüle eden iki kolun içinde kalsa da aslında çoklu bağlantılı bir göbeğe sahip.

SF-23'teki rot kolu çok uzundu ve vites kutusunun zeminine ulaşıyordu, şimdi ise kesinlikle daha kısa çünkü kutunun yarı yüksekliğinde duruyor. Bu, Enrico Cardile'nin ekibinin itme çubuğu şemasına kıyasla daha düşük ağırlıkların avantajını korumaya çalışırken, aerodinamik açıdan avantaj sağlaması için alt alanı serbest bıraktığının bir işareti.

Daha geleneksel bir konseptte, Ferrari konseptlerini aşırı uçlara taşıdı ve neredeyse, arka uç için ideal kurulumu henüz bulamadı. Ancak geliştirme için geniş bir alana sahip.

Frederic Vasseur, Team Principal Ferrari

Frederic Vasseur, Ferrari Takım Müdürü

Fotoğraf tarafından: Sam Bloxham / Motorsport Images

Vasseur'ün 'Performans her yerden gelir ve size araçta beş onda bir kazandıran tek bir bileşen düşünmeyin. Arayı kapatmak istiyorsak, her bir alanda gelişme kaydetmeliyiz. Şu ana kadar iyi bir hız yakaladık ama aracın her alanında ilerlemeye devam etmeliyiz."

"Kesinlikle aerodinamik çok önemli. Hazırda bazı güncellemelerimiz var ama eminim herkes bunları hazırlıyordur. Önemli olan arabayı geliştirecek güncellemeler yapmak."

O halde oyun net görünüyor: Ferrari şu anda Red Bull üstünlüğünden muzdarip, öyle ki Sergio Perez Charles Leclerc'in önünde kalmayı başarıyor, ancak Gestione Sportiva'da aerodinamiği ve aynı zamanda arka süspansiyonu etkileyecek ilk geliştirme paketinin gelişini hızlandırmaya çalışıyorlar...

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