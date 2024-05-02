Ferrari, Adrian Newey ile anlaşmaya hazırlanıyor

Adrian Newey, uzun yıllardır beraber çalıştığı Red Bull'dan ayrılma kararı aldı ve mevcut kontratını feshetti.

Newey şu anda bir bekleme sürecinde ve bu süreci boş geçirmektense, Red Bull'un RB17 Hypercar projesine odaklanmayı seçti.

Resmi olarak bekleme süreci 2025'in ilk çeyreğinde yani Mart ayı civarında sona erecek ve ardından istediği takım için çalışmakta özgür olacak.

Aston Martin'in teklifini geri çevirdiği öğrenilen Newey'nin Mercedes ve McLaren'la ilgilenmediği anlaşılıyor.

İtalyan basınına göre Newey'nin ciddi şekilde düşündüğü tek teklif Ferrari'den gelen cazip teklif.

Formu1a.uno'ya göre Newey, henüz resmi imzayı atmamış olsa da İtalyan ekiple anlaşmaya çok yakın.

Haberde iki tarafın anlaşmaktan sadece bir adım uzakta olduğunu belirtirken, bunun bir tür "süper danışmanlık" görevi olacağı ifade edildi.

Bu görevin neler içereceği henüz bilinmiyor ancak takıma getireceği her türlü bilginin önemli olacağı ortada.