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Formula 1 / Son dakika

Ferrari, Abu Dhabi'de hata yaptığına inanmıyor

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Ferrari, Abu Dhabi'de hata yaptığına inanmıyor
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik, Şef Editör
4 Ara 2019 21:13

Ferrari, Abu Dhabi GP öncesinde Charles Leclerc için açıkladığı yakıt miktarıyla yapılan ölçümde çıkan yakıt miktarı arasında tutarsızlık olduğuna inanmıyor.

İtalyan ekip, Abu Dhabi GP öncesinde Leclerc'in aracı için açıklanan yakıt miktarı ile tartıda ölçülen yakıt arasında 4.88 kg fark olması nedeniyle inceleme altına alınmıştı. Yarıştan sonra Ferrari'ye 50.000 Euro para cezası verildi.

Yaşananların ardından Ferrari kendi verilerini yine inceledi ancak FIA ölçümünde neden fark çıktığını bulamadı.

FIA, sezon başında yayınlamış olduğu TD12-19 teknik direktifi ile yakıt ölçümü ile ilgili takımları bilgilendirmişti.

Buna göre takımlar, araçlara koyacakları yakıtı pit alanı açılmadan en azından iki saat önce yayınlamak zorunda. Açıklanan yakıt miktarı, hem yarışı hem de piste çıkış ve formasyon turunu da içeriyor.

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FIA, bu sürenin ardından takımlar arasında rastgele kontrol yapma hakkını elinde bulunduruyor.

Bu rutin kontrollerin birisinde FIA, Charles Leclerc'in aracının yakıt deposunda yer alan yakıt miktarı ile açıklanan yakıt miktarı arasında fark olduğunu fark etti.

Ferrari, pit alanı açılmadan 8 dk önce FIA tarafından tutarsızlık olduğu konusunda bilgilendirildi.

Bu açıdan Ferrari'nin yeniden kontrol yapılması talebinde bulunması için zamanı kalmamıştı. Leclerc garajdan çıktıktan sonra Ferrari'nin araçtaki yakıt miktarında tutarsızlık yoksa dahi bunu kanıtlama fırsatı yoktu.

Yarıştan sonra yapılan incelemede FIA, Ferrari'nin 12.1.1.i maddesini, ilgili olayda yetkililerin direktiflerini düzgün bir şekilde takip etmeyerek ihlal ettiğini açıkladı.

Ancak hakemler, Ferrari'nin teknik kuralları ihlal etmediği konusunda açıktı. Yani Ferrari'nin yarışta 110 kg'ın üzerinde yakıt harcadığına dair bir işaret yoktu.

Her şeye rağmen Ferrari'nin açıklanan tutarsızlığın nedenini bilmediği çünkü Leclerc'in aracında bulunan yakıtın kendi hesaplamalarına göre yarıştan önce açıklananla aynı miktarda olduğuna inandığı düşünülüyor.

Hatta, yarıştan sonra araçta kalan yakıt ile yarış içerisinde harcanan yakıt miktarı birleştirildiğinde Ferrari'nin açıkladığı yakıt miktarının ortaya çıktığı belirtildi.

Takım patronu Mattia Binotto, bu sene en az 10 yarışta daha yakıt kontrolünden geçtiklerini, bu yüzden hata yapmayı beklemediklerini söylemişti.

FIA belgelerine göre, bu olayın ardından diğer araçlarda da farklı yakıt kontrolleri yapılmış. Bunların içerisinde yakıt metre kalibrasyonu, anlık yakıt tüketimi, yakıt sıcaklığı ve tüm araçlar tarafından harcanan toplam yakıt miktarı yer alıyor.

FIA, tüm araçların kurallara uygun olduğunu doğruladı.

Ferrari'nin tutarsızlığa inanmaması, bunun iki şekilde açıklanabileceğini gösteriyor.

Ya Ferrari bir şekilde açıkladığından daha fazla yakıtı araca koydu ya da FIA'nın yaptığı ölçümlerde hata vardı.

Ancak bu saatten sonra yakıt kontrolünü yeniden yapma gibi bir şansları olmadığı için, Abu Dhabi'de yaşananlar bir sır olarak kalmaya devam edecek.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Takımlar Scuderia Ferrari
Editör Jonathan Noble

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