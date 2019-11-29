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Formula 1 / Abu Dhabi GP / Son dakika

Ferrari, Abu Dhabi'de ikili atık borusunu test etti

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Ferrari, Abu Dhabi'de ikili atık borusunu test etti
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik, Şef Editör
29 Kas 2019 11:01

Güç ünitesinde yeni iyileştirmeler peşinde olan Ferrari, bugün Abu Dhabi'deki 1. antrenman seansında ikili atık borusunu denedi.

2019 sezonu boyunca diğer üreticilerin aksine tek atık borusu (wastegate) kullanan Ferrari, Giorgio Piola'nın resimlerinde görüldüğü üzere çift atık borusu sistemini test etti.

Bu sene boyunca Mercedes, Renault ve Honda motorlu takımlarda çift atık borusu vardı. Ferrari de geçen sene çift çıkış kullanıyordu ancak bu sene teke geçiş yaptı.

Takımın hafta sonunun kalan bölümünde eski sisteme dönüş yapması bekleniyor çünkü ana egzoz borusunun üstündeki eski atık borusunun halkası duruyordu.

Turbo beslemeli güç ünitelerinde geleneksel atık borusu, türbini belli çalışma hızında tutmak için kullanılıyor.

MGU-H de turbonun çalışma hızını düzenleyebiliyor ancak yine de atık boruları egzoz gazlarının turbodan çıkışı için kullanılıyor.

Ferrari SF90, rear

Ferrari SF90, rear

Photo by: Giorgio Piola

Atık borusunu ikiye ayırmanın nedenlerinden birisi, sistemin arkasında oluşan basıncı azaltmak. Bununla birlikte egzoz gazının egzoz borusundan serbest bir şekilde çıkışı sağlanıyor.

Dahası, tek çıkış yerine daha küçük iki çıkış kullanmak, hava akışını hızlandırıyor ve sistem içerisindeki basıncı azaltıyor.

Atık boruları egzozun üzerine yerleştiriliyor ve böylece egzozdan çıkan havanın arka kanada doğru yönlendirilerek yere basma gücü üretiminde fayda sağlaması hedefleniyor.

2016'ya kadar atık boruları egzozdan tamamen ayrı bir şekilde konumlandırılabiliyordu ancak aerodinamik katkısını azaltmak için bu yasaklandı.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Abu Dhabi GP
Takımlar Ferrari Şimdi al
Editör Jake Boxall-Legge

Yarış merkezi

Abu Dhabi GP

Abu Dhabi GP

28 Kas - 1 Ara
FP2 Başlangıç:
01 Saat
:
38 Dakika
:
26 Saniye
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