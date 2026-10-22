Formula 1 Amerika GP

Ferrari, ABD GP için özel renk düzenini tanıttı!

Ferrari, ABD Grand Prix'sinde kullanacağı ve HP ile birlikte tasarladığı özel araç renk düzenini tanıttı.

Lydia Mee Zeynep Taş

Yayın tarihi: 22 Eki 2026 07:10

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Takımın isim sponsoru HP ile birlikte geliştirilen tasarımda, motor kapağının beyaz zemininde ve hava girişinin çevresinde eskizler ile teknik çizimleri andıran illüstrasyonlar yer alıyor.

Ferrari'nin renk ve kaplama tasarımı sorumlusu Silvia Cavallaro, tasarımın ardındaki fikri şöyle açıkladı: "Bu tasarım, bir fikrin gerçeğe dönüşme yolculuğunu kutluyor. Her Ferrari, araç piste çıkmadan çok önce yaratıcılık, eskizler ve mühendislik uzmanlığıyla şekillenmeye başlar."

"HP ile iş birliğimiz sayesinde bu süreci görsel olarak hayata geçirebildik ve performansın arkasındaki ustalığı ve yenilikçiliği anlatan bir hikâye oluşturduk."

Grafikler, HP Latex baskı teknolojisi kullanılarak araçlara uygulandı. Tasarım konsepti ise Ferrari Tasarım Stüdyosu ile birlikte geliştirildi.

Ferrari'nin yeni araç konseptleri uzmanı Stefano Luparia, projenin en zor kısmının tasarımı bir yarış aracına uygun hale getirmek olduğunu belirtti.

Luparia, "Austin için özel tasarımı geliştirirken projenin hem yaratıcı hem de teknik boyutlarında çok sayıda zorlukla karşılaştık."

"Bir yandan Ferrari Tasarım Stüdyosu ile birlikte geliştirdiğimiz konsepti, aracın karmaşık yüzeylerine ve aerodinamik gereksinimlerine uyarlanabilecek, pratikte uygulanabilir bir çözüme dönüştürmemiz gerekiyordu."

"Diğer yandan, bu özel uygulamada daha önce hiç kullanılmamış yenilikçi baskı teknolojilerini hayata geçirmek için HP ile yakın çalıştık. Benim görevim, projenin tüm teknik unsurlarını koordine etmek ve doğrulamaktı. Böylece performans hedeflerimizin karşılandığından ve tasarımın ABD Grand Prix'si için araçlara doğru şekilde uygulandığından emin olduk." dedi.

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- Motorsport.com Ekibi

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