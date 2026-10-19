Formula 1 Amerika GP

Ferrari, ABD GP için özel tulum tasarımını tanıttı

Ferrari, ABD GP için Leclerc ve Hamilton’un kullanacağı tulum tasarımlarını tanıttı. Ekip, aynı zamanda araç tasarımına göndermeli bir paylaşım da yaptı.

Neşe Akkoyun

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 19 Eki 2026 09:15

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Leclerc, Hamilton, 2026 ABD GP özel tasarım tulumları

Austin hafta sonuna ilerlerken genel klasmanda 444 puanla 2. sırada yer alan Ferrari, resmi sosyal medya hesabı üzerinden özel tulum tasarımlarını tanıttı.

Tasarımdaki en dikkat çekici değişiklik, Ferrari’nin geleneksel tulumlarına kıyasla beyaz rengin çok daha baskın bir şekilde kullanılması oldu. Ayrıca iki pilot da buna uyumlu beyaz ayakkabılarla piste çıkacaklar.

 

Takım ayrıca, tulum tasarımlarını tanıtmadan önce resmi X ve Instagram hesabı üzerinden özel bir araç tasarımına işaret eden bir paylaşım da yayınladı. Paylaşımda sadece "Yakında Austin'de..." mesajına yer verildi. 

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- Motorsport.com Ekibi

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