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Ferrari: "%90-95 oranında 2022'ye odaklandık"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Ferrari'nin sportif direktörü Laurent Mekies, İtalyan ekibin %90-95 oranında gelecek yılki araca odaklandığını açıkladı.

Ferrari: "%90-95 oranında 2022'ye odaklandık"

Ferrari, 20221 sezonu başlamadan önce odağının 2022 olduğunu zaten açıklamıştı ve bu yıl ileriye doğru büyük bir adım atıp, ön bölüme yaklaştılar.

Şu anda üçüncülük için McLaren ile kıyasıya bir rekabet içindeler ve bu mücadeleye Alpine ve AlphaTauri de dahil olmuş durumda. İlerleyen süreçte Aston Martin de katılabilir.

Bundan ötürü Ferrari'nin mevcut aracının gelişimini ne zaman durduracağı oldukça kritik olacak ve Mekies, zaten %90-95 oranında gelecek yıla odaklandıklarını açıkladı.

Mekies, bu yıl yaşanacak şeylerin, kararlarını değiştirmeyeceğini de ekledi.

Mekies, cuma günü yaptığı açıklamada şöyle dedi: "Bizim için durum çok açık ve Mattia da bunu birkaç kez açıkça belirtti: Ferrari olarak 2022'ye odaklanmış durumdayız."

"Gridin yakın olması, altıncı sıradan üçüncü sıraya çıkabilmek için birkaç ondalığa ihtiyaç duyabileceğimiz gerçeği, mevcut stratejimizi etkilemeyecek. Odak noktamız gelecek yıl olacak."

"Kaynağımızın büyük çoğunluğunu zaten buna yatırmış durumdayız. Bu, şu noktadan itibaren mevcut araçla ilgili bazı detayların değişmeyeceği anlamına gelmiyor, çünkü hepimiz yarış pistinde öğrendiklerimizle ve korelasyondaki gelişimle ilerleme kaydetmeye devam ediyoruz."

"Fakat grid yakın olsa bile odak noktamız gelecek yıl. Bu, bizim için oldukça net bir karar."

Peki ne zaman tamamen 2022'ye odaklanacakları sorusuna Mekies, "Zaten neredeyse tamamen geçmiş durumdayız. Biliyorsunuz, bizim için durum neredeyse öyle. Sayı öğrenmek istiyorsanız, %90-95 geçmiş durumdayız ancak neredeyse hemen hemen tamamen geçmiş durumdayız." cevabını verdi.

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

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Seri Formula 1
Etkinlik İspanya GP
Editör Kemal Şengül

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