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Formula 1 / Abu Dhabi GP / Son dakika

Ferrari 50 bin euro para cezası aldı, Leclerc podyumu korudu

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Ferrari 50 bin euro para cezası aldı, Leclerc podyumu korudu
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
1 Ara 2019 18:49

Ferrari, Charles Leclerc'in aracıyla ilgili Abu Dhabi Grand Prix'si öncesi yanlış yakıt beyanı verdiği için 50 bin euro para cezası aldı.

FIA Teknik Delgesi Jo Bauer, Abu Dhabi'de Charles Leclerc'in aracında yakıt kurallarıyla ilgili bir ihlal olduğu gerekçesiyle konuyu yarış hakemlerine iletmişti. Bauer, yarıştan önce yapılan incelemelerde Leclerc'in aracı için açıklanan yakıt miktarıyla ölçümde bulunan yakıt miktarı arasında fark olduğunu  bildirmişti.

Yarış startından 48 dakika önce yayınlanan bültende konunun Abu Dhabi GP yarış hakemlerine iletildiği doğrulanmıştı.

Rapora göre Ferrari'nin açıkladığıyla, Bauer'in ölçtüğü yakıt arasında 4.88 kg fark vardı.

Ferari'nin ceza alıp almayacağı belirsizdi, ancak Red Bull takım patronu Christian Horner, Leclerc'in diskalifiye edilebileceğin ima etmişti.

Bununla birlikte yarış sonrasında yapılan tartışmaların ardından Ferari'ye yanlış beyanda bulundukları için 50 bin euro para cezası verildi.

Böylelikle Leclerc, üçüncülüğü ve podyumu korumuş oldu.

Mattia Binotto karar öncesinde verdiği demeçte, "Açıklayacak bir şey olduğunu söyleyemem. Ölçümler arasında belli bir tutarsızlık var. Biz ölçümlerimizin doğru olduğuna inanıyoruz. Bence tutmayan bir ölçü var fakat bu onlarla ilgili. Açıklamaktan ve ayrıntılara girmekten memnunuz. Ancak bu tartışma veya kararda bize bağlı değil. Bu yüzden biz de sizin gibi bekliyoruz." demişti.

Charles Leclerc, Ferrari, 3rd position, on the podium with his trophy

Charles Leclerc, Ferrari, 3rd position, on the podium with his trophy

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Abu Dhabi GP
Pilotlar Charles Leclerc
Takımlar Scuderia Ferrari
Editör Scott Mitchell

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