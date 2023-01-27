Ferrari "30 beygir" haberlerini yalanladı

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Son dönemde İtalyan basını, Ferrari'nin güç ünitesinde yaptığı değişikliklerle 30 beygirlik bir güç kazandığını iddia etmişti.

Bu iddialar sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, her yıl benzer haberler çıktığı için "alay konusu" bile oldu.

Bu iddialar, perşembe günü Ferrari takım patronu Frederic Vasseur'e soruldu ve Fransız patron, bunların doğru olmadığını belirtti.

Motorda kazandıkları iddia edilen 30 beygirle ilgili soruya istinaden Vasseur, "Motorla ilgili tüm bu iddiaların ya da rakamların nereden geldiğini hiç bilmiyorum."

"Bu bir şaka olmalı. Bazı adımlar attığımız ortada ama bu sadece dayanıklılıkla ilgili."

"Bence geçen yılki motorun performansıyla ilgili hiçbir sorun yoktu. Sorun dayanıklılıktı ve ilk hedef bunu düzeltmek."

"Şu ana kadar her şey iyi görünüyor. Ancak piste çıkmak ve gerçeği görmek tamamen farklı bir şey."

"Çalışmalar devam ediyor." dedi.