Ferrari, 23 Haziran'da Mugello'da test yapacak

Ferrari, 23 Haziran Salı günü Charles Leclerc ve Sebastian Vettel'i Mugello'ya çağırdı. İtalyan ekip Salı günü SF71-H ile özel bir test gerçekleştirecek ve her iki sürücü de 2018 aracının direksiyonunda vakit geçirecek.

Başlangıçta testin Fiorano'da yapılması amaçlanıyordu ancak takım yöneticileri belli sebeplerden ötürü planlarında değişikliğe gitti.

Sezon 5 Temmuz'da Avusturya'da başlayacak ve pist, farklı viraj yapıları ve iniş/çıkışlarıyla sürücüleri epey zorluyor. Ferrari de bundan ötürü son derece zorlu ve teknik olan Mugello'da test yapmaya karar verdi. Bu sayede hem Leclerc hem de Vettel sezonun ilk yarışına daha iyi hazırlanmış olacaklar.

İkinci sebep Mugello'nun bu yıl Monza'dan sonra ikinci İtalya GP'ye ev sahipliği yapmasının neredeyse kesin olması gibi görünüyor. Takım bu testle birlikte veri toplama imkanına sahip olacak.

Son sebep ise Fiorano testi nedeniyle insanların pistin etrafında toplanmaya başlaması ve bunun da potansiyel risklere yol açması ihtimaliydi. Mugello ise kapalı kapılar ardından mükemmel bir test fırsatı sunuyor.

Charles Leclerc dün, 2020 SF1000'in direksiyonuna geçmiş ve Maranello caddelerinde sürüş gerçekleştirmişti.