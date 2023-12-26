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Ferrari, 2026 motorunu ilk kez test tezgahına çıkardı!

Ferrari, Noel öncesinde 2026 sezonu için tasarlanan ilk 6 silindirli turbo motorun tezgah testlerine başladı ve takım içerisindeki pozitif hava arttı. MGU-H'ın bulunmadığı bu güç ünitesi, 2026'dan önce ilk kez tezgah testine çıkarıldı.

Franco Nugnes
Editör Franco Nugnes
Yardımcı Editör Ezel Tan
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Ferrari engine 066/7

Haberler çok yeni değil, ancak Maranello'daki kontrol ağının biraz gevşemiş olmasından dolayı Noel günlerinde basına sızdı.

Fabrika, FIA tarafından F1 fabrikalarına dayatılan "zorunlu kış tatili" nedeniyle kapalı ancak Yarış Departmanı'nda pozitif bir atmosfer var.

Test tezgahında, 2026'da kullanılacak olan turbo şarjlı altı silindirli motorun ilk kükremesi duyuldu. Ferrari yeni düzenlemeler için ilk endotermik motorunu tasarladı ve test etti; ilk testten çıkan göstergeler olumluydu.

Elbette bu motor 2026'da araçlarında kullanılacak olan motor olmayacak fakat test aşamasının bittiğini ve artık Wolf Zimmermann'a emanet edilen projenin daha karmaşık aşamasına geçildiğini işaret ediyor.

Hatırlanacağı üzere, 2026 düzenlemeleri yeni güç ünitesinde farklı bir güç dağılımı gerektirecek: hibrit tarafın elektrik gücü %50'ye çıkarılacak ve termal kısımda önemli bir azalma olacak.  FIA tarafından onaylanan kurallar ayrıca altı silindiri malzeme ve çözüm seçiminde çok daha sınırlı hale getiriyor, ki bu da gelecekte çok kaba bir üniteye neden olacak.

Yeni ünitede MGU-H ünitesi olmayacak ve güvenlik nedenleriyle MGU-H'nın şasinin içine yerleştirilmesi gerekecek. Motorun yapısı mevcut üniteden çok farklı olacağı için de paketleme mevcut nesle göre değişecek.

Ferrari yanma kısmına büyük önem veriyor çünkü 2026'da F1'de ilk kez e-yakıt veya biyo-yakıt kullanılmaya başlanacak. İtalyan ekip, hibrid motor alanında önemli bilgi birikimine sahip olan AvL ile işbirliği yapıyor.

Bilgilere göre Ferrari, 2026 güç ünitesinin birkaç farklı versiyonu üzerinde çalışıyor. Bu da en iyi yolun hangisi olduğunu görmek için birkaç farklı çözüm üzerinde çalıştıkları anlamına geliyor.

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