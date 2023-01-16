Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
Biletler TV İlanlar MULTIVERSE
Uygulamalarımızı indirin
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Biletler TV İlanlar MULTIVERSE
Önceki / Wolff: "Yorum yasağı muhtemelen dışarıdan göründüğü kadar sert olmayacak" Sonraki / Hamilton ile Mercedes, iki yıllık yeni sözleşme için görüşüyorlar
Formula 1 Haberler

Ferrari, 2026 motor kurallarıyla ilgili uzlaşmaya mı vardı?

Son söylentilere göre Ferrari, uzun bir anlaşmazlık sürecinin ardından FIA ile 2026 motor kuralları konusunda bir ön anlaşma imzaladı.

Altay Gök
Ekleyen:
Ferrari, 2026 motor kurallarıyla ilgili uzlaşmaya mı vardı?
Haberi dinle

Red Bull Powertrains'ı yeni bir üretici olarak kabul etmeyi reddettiği ve uzun süredir kenarda beklettiği veto hakkını kullanacağı söylenen takımın bu konuda uzlaşmaya mı vardığı, yoksa birtakım tavizler mi aldığı ise henüz merak konusu. 

Eğer RBPT yeni bir üretici olarak baz alınırsa, 2026 motor düzenlemelerinin yeni üreticilere sağlayacağı avantajlardan faydalanabilecek: örneğin üç yıl boyunca 25 milyon dolar daha fazla yatırım ve daha fazla test imkanı gibi.

Ferrari'nin bu konuda verdiği savaşta yalnız kaldığını söyleyen Corriere dello Sport, bu nedenle takımın Aralık ortasındaki toplantıya davet edilmediğini, bir önceki toplantının tutanaklarını da onaylamadığını öne sürmekte.

Motorsport.com'un edindiği bilgilere göre ise takım 2026 motor kurallarını henüz imzalamasa dahi FIA ile anlaşmaya vardı ve Maranello üst yönetimi bu anlaşmadan memnun kalmış vaziyette.

Bu noktada herkesin kafasındaki en büyük soru hiç şüphesiz ki Ferrari'nin ne gibi tavizler elde ettiği olacak. Söylentiler, takımın yeni motorların üretim süreciyle ilgili birtakım fikirlerini kabul ettirebildiği yönünde.

Örnek vermek gerekirse, Audi, karter ve silindir kapağı gibi yapısal motor parçalarının üretimi için 3D yazıcıların kullanılmasının yasaklanmasını ve tüm üreticilerin döküm parçalara dönmeye zorlanmasını talep etmişti, ancak bu konuda önemli yatırımlarda bulunan Ferrari bu talebe karşı çıkmaktaydı.

Ferrari'nin gerçekten ne elde ettiğini ise zaman gösterecek.

paylaşım
yorumlar
Wolff: "Yorum yasağı muhtemelen dışarıdan göründüğü kadar sert olmayacak"
Önceki haber

Wolff: "Yorum yasağı muhtemelen dışarıdan göründüğü kadar sert olmayacak"
Sonraki haber

Hamilton ile Mercedes, iki yıllık yeni sözleşme için görüşüyorlar

Hamilton ile Mercedes, iki yıllık yeni sözleşme için görüşüyorlar
Altay Gök Daha fazlası
Altay Gök
Hamilton ile Mercedes, iki yıllık yeni sözleşme için görüşüyorlar
Formula 1

Hamilton ile Mercedes, iki yıllık yeni sözleşme için görüşüyorlar

Stella: "Norris, Piastri için bir referans noktası olacak"
Formula 1

Stella: "Norris, Piastri için bir referans noktası olacak"

Di Grassi: "Podyuma çıkmayı beklemiyorduk!" Mexico City ePrix
Formula E

Di Grassi: "Podyuma çıkmayı beklemiyorduk!"

Son Haberler

2023 WRC sezon rehberi: Takımlar, pilotlar, kural değişiklikleri ve yarış takvimi
WRC WRC

2023 WRC sezon rehberi: Takımlar, pilotlar, kural değişiklikleri ve yarış takvimi

Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) 51. sezonu, bu hafta sonu (19-23 Ocak) gerçekleştirilecek ve kar-asfalt geçişleri ile pilotları zorlayacak Monte Carlo Rallisi ile başlayacak. Peki ralli dünyasının en üst sınıfında yeni sezon öncesinde neler değişti? Gelin birlikte göz atalım.

Symonds: "Sprint yarışı daha az tahmin edilebilir hale getirdi"
Formula 1 Formula 1

Symonds: "Sprint yarışı daha az tahmin edilebilir hale getirdi"

F1'in teknik patronu Pat Symonds, sprint yarışı formatının her açıdan pozitif olduğu görüşünde.

Ferrari'nin genç sürücü programında yer alacak isimler belli oldu
Formula 1 Formula 1

Ferrari'nin genç sürücü programında yer alacak isimler belli oldu

Ferrari, 2023 sezonu öncesinde sürücü programında yer alacak isimleri ve bu isimlerin yarışacağı serileri açıkladı.

Brown: "2025'te McLaren'ın hiçbir mazereti kalmayacak"
Formula 1 Formula 1

Brown: "2025'te McLaren'ın hiçbir mazereti kalmayacak"

Zak Brown, McLaren'ın 2025 yılında şampiyonluklar için çekişmesi gerektiği görüşünde.

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.