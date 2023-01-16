Ferrari, 2026 motor kurallarıyla ilgili uzlaşmaya mı vardı?

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Red Bull Powertrains'ı yeni bir üretici olarak kabul etmeyi reddettiği ve uzun süredir kenarda beklettiği veto hakkını kullanacağı söylenen takımın bu konuda uzlaşmaya mı vardığı, yoksa birtakım tavizler mi aldığı ise henüz merak konusu.

Eğer RBPT yeni bir üretici olarak baz alınırsa, 2026 motor düzenlemelerinin yeni üreticilere sağlayacağı avantajlardan faydalanabilecek: örneğin üç yıl boyunca 25 milyon dolar daha fazla yatırım ve daha fazla test imkanı gibi.

Ferrari'nin bu konuda verdiği savaşta yalnız kaldığını söyleyen Corriere dello Sport, bu nedenle takımın Aralık ortasındaki toplantıya davet edilmediğini, bir önceki toplantının tutanaklarını da onaylamadığını öne sürmekte.

Motorsport.com'un edindiği bilgilere göre ise takım 2026 motor kurallarını henüz imzalamasa dahi FIA ile anlaşmaya vardı ve Maranello üst yönetimi bu anlaşmadan memnun kalmış vaziyette.

Bu noktada herkesin kafasındaki en büyük soru hiç şüphesiz ki Ferrari'nin ne gibi tavizler elde ettiği olacak. Söylentiler, takımın yeni motorların üretim süreciyle ilgili birtakım fikirlerini kabul ettirebildiği yönünde.

Örnek vermek gerekirse, Audi, karter ve silindir kapağı gibi yapısal motor parçalarının üretimi için 3D yazıcıların kullanılmasının yasaklanmasını ve tüm üreticilerin döküm parçalara dönmeye zorlanmasını talep etmişti, ancak bu konuda önemli yatırımlarda bulunan Ferrari bu talebe karşı çıkmaktaydı.

Ferrari'nin gerçekten ne elde ettiğini ise zaman gösterecek.