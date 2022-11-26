Ferrari, 2026 motor kuralları konusunda veto hakkını kullanabilir!

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2026 motor kurallarının oluşturulması, başlı başına bir sorundu. Bu sancılı süreç uzun zaman almıştı ve neredeyse her markanın farklı istekleri bulunuyordu.

Uzun çalışmaların ardından yeni kurallar kabul edilse ve her şey hazır gibi dursa da aslında arka planda sorunlar yaşanmaya devam ediyor. Abu Dabi'deki son görüşmelerin ardından ise Ferrari'nin veto hakkını kullanabileceği konusunda ültimatom verdiği öne sürülüyor.

Normalde, 2026 için motor üretecek olan markaların 15 Kasım'a kadar sözleşmeyi imzalamaları gerekiyordu ancak bu sözleşmeyi hâlâ imzalamayanlar var. FIA'nın bu konuda koymuş olduğu son tarih, takımlar tarafından pek de umursanmadı.

Mercedes, Audi ve RBPT (Red Bull Powertrains); 2026 motor kurallarına imza attılar. Renault ve Ferrari ise henüz imza atmadılar çünkü memnun olmadıkları noktalar mevcut.

Porsche ve Honda ise olasılıkları gözden geçiriyorlar. Bu iki marka da hâlâ F1 sayfasını tamamen kapamış değiller. Söylentilere göre, bu iki marka da biraz daha zaman kazanmak adına, spora -yeni regülasyonların 2. yılı olan- 2027'de girmeyi düşünüyorlar.

Porsche F1 tasarımı Fotoğraf: Camille Debastiani

Bildiğiniz gibi, 2026'da spora gelecek olan yeni motor üreticilerine -Audi gibi- bazı imtiyazlar verilecek. Mesela bu yeni markalar, daha büyük bir bütçeye ve daha çok dyno testi zamanına sahip olacaklar.

Red Bull'un yeni şirketi RBPT, teknik olarak 2026 için "yeni bir motor üreticisi" olacak çünkü bu marka, ilk motorlarını 2026 için üretmiş olacak.

RBPT, yeni bir marka olarak kabul edildiğinden dolayı da yeni markaların sahip olacağı imtiyazlardan faydalanabilecek. Yani daha çok bütçeye ve test zamanına sahip olacak.

İşte Ferrari'nin itiraz ettiği konu da bu. İtalyan markaya göre RBPT "yeni bir üretici" olarak kabul edilmemeli ve imtiyazlara sahip olmamalı.

Ferrari'ye göre Red Bull, Honda'dan teknik destek ve personel alarak halihazırda tecrübe kazanıyor. Honda, 2021'in sonunda spordan ayrılsa da iki marka arasındaki teknik iş birliği devam ediyor.

Red Bull Racing, 2025'e kadar motorlarını Honda'dan almaya devam edecek. İki marka arasındaki teknik iş birliği devam ederken, Honda F1 projesinde yer alan tüm personel de artık Red Bull çatısı altında çalışıyor.

Ayrıca Honda, 2025'in ardından 2026 için Red Bull'la yeniden anlaşabilir ve RBPT'nin güç ünitelerinin hibrit alanlarına bakabilir.

Buna ek olarak Red Bull, son 1 yılda spordaki en başarılı ve tecrübeli motor mühendislerinden bazıları ile anlaştı.

Ferrari, bu nedenlerden dolayı Red Bull'un Audi gibi yeni bir üretici olarak görülmemesi gerektiğini savunuyor.

Red Bull Racing, 2025'e kadar motorlarını Honda'dan almaya devam edecek. İki marka arasındaki teknik iş birliği devam ederken, Honda personeli de Red Bull çatısı altında çalışıyor. Fotoğraf: Giorgio Piola

Ferrari, 2026 motor kurallarının tasarlanmasında birçok konuda geri adım attı ve yeni motorların daha basit olmasını kabul etti.

Açıkçası son yıllarda Ferrari'nin eski politik gücüne sahip olmadığını görüyorduk. İtalyan marka, bu tarz politik görüşmelerde pasif kalıyordu ancak bu sefer masaya yumruğunu vuracak gibi duruyor.

Motorsport.com İtalya'ya göre, eğer RBPT'nin geleceği konusunda anlaşma sağlanamazsa, Ferrari yeni kurallara imza atmayacağı ve veto hakkını kullanacağı konusunda ültimatom verdi.

Ferrari yeni kurallara imza atmamaya hazır. Renault da öyle. Fransız marka da tam olarak bu neden olmasa da henüz sözleşmeyi imzalamadı.

FIA ve FOM'un, Ferrari'nin bu ültimatomuna nasıl bir tepki vereceğini görmek ilgi çekici olacak.

Mohammed bin Sulayem, President, FIA with Stefano Domenicali, CEO, Formula 1 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images