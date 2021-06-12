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Formula 1 / Kanada GP Haberler

Ferrari, 2025 sonrasında motorların dondurulmasını istemiyor

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Ferrari takım patronu Mattia Binotto, gelecekte gelecek yeni motorlara geçildiği zaman motorların dondurulmasını istemiyor.

Ferrari, 2025 sonrasında motorların dondurulmasını istemiyor

Formula 1, 2021 sezonunun ardından mevcut hibrit motorların gelişimini dondurma kararı almış durumda.

Bu, önümüzdeki üç yıl boyunca temelde aynı motorların kullanılacağı anlamına geliyor ve 2024 sezonunun ardından da tamamen yeni motorlara geçiş yapılacak.

Ferrari takım patronu Mattia Binotto, Formula 1'in 2022 yılıyla birlikte mevcut güç ünitelerinin gelişimini dondurma kararı almış olmasına rağmen gelecekte motor gelişimini dondurmaktan kaçınılması gerektiğine inanıyor.

RacingNews365'e konuşan Binotto, yeniliği teşvik eden bir spor görmek istediğini söylerken,  F1'in teknik yönünün hayati önem taşıdığına vurgu yaptı.

Binotto, "Formula 1'in DNA'sı her zaman rekabet ruhu, zorluk ve teknik zorlukların üstesinden gelmek olmalı."

"Farklı alanlarda rekabet özgürlüğü olması gerektiğini düşünüyorum. Bence buna sahip olmak önemli."

"Bu yüzden, örneğin 2025'i ele aldığımızda, o dönem gelecek yeni motorları dondurmaya tamamen karşıyım. Motorlar dondurulmamalı. Bence hâlâ rekabet edebileceğimiz alanlar olmalı." dedi.

Binotto, neden gelecek sezonun başından itibaren motorların gelişiminin dondurulmasını kabul ettiği sorusuna da yanıt verdi.

Binotto, "2022 için motorların gelişiminin dondurulmasını kabul ettim çünkü o zamana kadar üreticilerin güç üniteleri arasındaki performans seviyesinin oldukça yakın olacağına inanıyorum."

"Şu anda bunun olduğunu zaten görebiliyoruz ve bir yıl içinde performanslar arasındaki farkların daha da azalacağına inanıyorum."

"Eğer performanslarsa yakınsa, o zaman herkesin kendi parasını 2025 için harcamasını sağlamamız gerektiğini düşünüyorum."

"Yani, yepyeni bir güç ünitesi üzerinde düşünmemiz gereken bir dönemde aşırı miktarda harcamalar yapmaktan kaçınmamız gerekiyor." dedi.

Mattia Binotto, Team Principal, Ferrari, Otmar Szafnauer, Team Principal and CEO, Aston Martin F1, Guenther Steiner, Team Principal, Haas F1, and others stand for a minutes silence for the late Mansour Ojjeh

Mattia Binotto, Team Principal, Ferrari, Otmar Szafnauer, Team Principal and CEO, Aston Martin F1, Guenther Steiner, Team Principal, Haas F1, and others stand for a minutes silence for the late Mansour Ojjeh

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

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