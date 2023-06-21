Ferrari, 2025 sezonunda üst düzey bir ismi takıma katacak!

Yeni kuralların ikinci sezonuna şampiyonluk savaşını sürdürme umuduyla giren Ferrari, ilk sekiz yarışın ardından ciddi hayal kırıklıklarıyla boğuşmakta.

Red Bull RB19'un epey gerisinde kalan SF-23 birçok açıdan sorunları çözmekte başarısız olurken, bu başarısızlık başta araç konsept şefi David Sanchez ve sportif direktör Laurent Mekies olmak üzere birçok ismin takımdan ayrılmasıyla sonuçlandı.

Her şeye rağmen düzenli olarak ileri gitmeye çalışan Ferrari, özellikle Kanada'da getirdiği güncelleme paketiyle birlikte lastik performansı açısından önemli bir adım atmış gibi.

Ancak şampiyonluk için daha fazlasının gerektiğini düşünen Frederic Vasseur, bu amaçla diğer takımlardan işe alımlara başlayacaklarını söylüyor.

Autosport'a konuşan Vasseur, "Ana sorunumuz bir noktada takılıp kalmak. Bir yandan çok çevik görünüyoruz, bir şeyleri değiştiriyoruz ve bir sorun yaşasak bile hemen çözebiliyoruz."

"Ancak söz konusu zihniyet değişimi olduğunda yeterince çevik değiliz. Dolayısıyla uzun vadeli işe alımlar yapmamız gerekmekte."

"Birkaç hafta önce 2025'te takıma katılması için üst düzey birisiyle anlaştım. Kendisi sadece 2025 ve 2026 yıllarında araç üzerinde çalışacak."

"Evet, bir süre bekleyeceğiz. Ama öte yandan, eğer bunu yapmazsanız, altı ay içinde birileriyle anlaşma şansımız daha da az."

"Bunu bir temel atma olarak görebilirsiniz. Eğer bir aşamada durursanız, işleri daha da erteleyeceğiniz anlamına gelir." dedi.

Frederic Vasseur, Team Principal and General Manager, Scuderia Ferrari Photo by: Ferrari

Karmaşadan kaçınmak için 2025 sezonunda kimin takıma katılacağını veya hangi takımdan geleceğini açıklamayan Vasseur, uzun süre bekleyecek olmalarına rağmen ilerlemeye devam etmeyi amaçlıyor.

Vasseur, "İlerlemekten asla vazgeçmeyeceğim, nitekim bu, sorunları anlamanın ve bir hatadan kaçınmanın en iyi yolu."

"Elbette geliştirirken, farklı alanları geliştirmeye çalışıyorsunuz ve araç üzerinde daha iyi bir iş çıkarmaya çalışıyorsunuz. Ancak bence yaşadığımız sorun ayrıntılarla ilgili değil."

"Daha tutarlı ve daha sürülebilir bir araca sahip olmak istiyoruz, bu amaçla bir gelişim yönü belirledik. Doğru yönde, adım adım ilerliyoruz."

"Kanada'ya bakalım: son bölümde, Fernando Alonso ile aynı lastiklerle, neredeyse aynı sayıda tur attık. Tur zamanlarımız neredeyse aynıydı."

"İki ya da üç hafta öncesine kıyaslarsak sadece 10 saniye gerideydik, ilk turun sonunda da bu kadar gerideydik!" dedi.