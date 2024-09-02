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Formula 1 İtalya GP

Ferrari, 2025 için UniCredit ile sponsorluk anlaşması imzaladı

Ferrari, İtalyan bankacılık firması UniCredit ile 2025 Formula 1 sezonu için sponsorluk anlaşması imzaladığını duyurdu.

Ezel Tan
Charles Leclerc, Ferrari SF-24, makes a pit stop

Motorsport Business

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Santander ile olan ortaklığının yakında sona ereceğini duyuran Ferrari, yalnızca birkaç gün sonra UniCredit ile anlaştı.

Pazartesi sabahı yapılan kısa açıklamada şöyle denildi: "Ferrari, çok yıllık bir anlaşma kapsamında 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren,  UniCredit S.p.A. ile Formula 1 yarış aktivitelerini de içeren bir ortaklık anlaşması imzaladığını doğruluyor."

Merkezi Milano'da bulunan UniCredit ile ne tür bir sponsorluk anlaşması imzalandığı henüz bilinmiyor fakat UniCredit'in, Ferrari'nin araçlarında , yarış kıyafetlerinde ve şapkalarında logosu bulunan Santander'in yerine geçmesi söz konusu olabilir.

UniCredit daha önce tenis turnuvalarına ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ne sponsor olmuştu. Ferrari anlaşması, F1'deki ilk deneyimleri anlamına geliyor.

Böylelikle Ferrari, HP'den sonra bir başka önemli ortakla daha anlaşma imzalamış oldu. Hamilton'ın gelişiyle bu portfolyonun daha da genişlemesi söz konusu.

Fakat Santander'in gidişi İtalyan ekibi etkileyebilir çünkü takımın elde ettiği yaklaşık 250 milyon dolarlık gelirde en büyük pay Santander'e aitti.

Charles Leclerc, Ferrari SF-24

Charles Leclerc, Ferrari SF-24

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

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