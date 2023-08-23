Ferrari, 2024 için tamamen yeni bir araç tasarlıyor

Ferrari, yeni kurallar dönemine diğer takımlardan farklı bir konseptle başlamış ve bu yıl da bu konsepti büyük oranda korumuştu.

Ancak Red Bull'un seçtiği yönün genel olarak daha avantajlı olduğu ortaya çıktı ve bundan ötürü İtalyan ekibin de bir noktada buna yönelmesi mantıklı görünüyordu.

Ferrari, yaptığı uzun değerlendirmelerin ardından 2024 için farklı bir tasarıma geçme kararı aldı ancak bu yönün Red Bull'la benzer mi olacağı şimdilik belirsiz.

Konu hakkında konuşan Ferrari patronu Vasseur şöyle dedi: "Bu yıl SF-23 için hâlâ bazı güncellemelerimiz olacak, bunları sezon ilerledikçe kullanacağız."

"Fakat 2024 aracının tasarımı farklı olacak. Her zaman bir araçtan diğerine bir şeyler taşıyor olsak da, tasarım aslında tamamen farklı."

"Bu yılki Red Bull aracı her alanda bizden daha güçlüydü. Sürücüler, motor, şasi, aerodinami, süspansiyon, strateji gibi tüm faktörlerin en iyi şekilde faydalanıyorlar. Ancak herhangi bir alanda bizden çok daha iyi olduklarını söylemek de doğru olmaz."

"Yapmamız gereken şey, sahip olduğumuz şeylerden en iyi şekilde yararlanmaya çalışmak ve her alanda ilerleme kaydetmek."

Charles Leclerc, Ferrari SF-23 Fotoğraf: Erik Junius

2024'te bambaşka bir araç projesine sahip olacaklarını söylemesinden ötürü tasarımla alakalı önemli haberler bekleyip bekleyemeyecekleri sorusuna Vasseur, "Soruda herhangi bir takımın vites kutusunu veya şasiyi gelecek yıl da kullanıp kullanmayacağı ima ediliyordu fakat biz bunu yapmayacağız."

"Demek istediğim; gelişmemiz gereken tek bir alan yok, her anlamda gelişmemiz gerekiyor. Burada saniyelerden değil, ondalıklardan bahsediyoruz. Birkaç kez Red Bull ile en azından sıralama turlarında mücadele edebileceğimizi gösterdik, yani aracın potansiyeli var."

"Yarışta hâlâ performans anlamında gerideyiz ve bu yönü geliştirmemiz gerekiyor. Fakat bunun araç konseptinden kaynaklandığından emin değilim." cevabını verdi.

2024 aracını tasarlayan teknik ekiple bu yılki aracı tasarlayan ekip aynı.

Bunun güvenini etkileyip etkilemediği sorusuna Vasseur, "Futbolda bir takımın sahada aynı oyunculara sahip olmasına rağmen bir Pazar kazanıp ertesi Pazar kaybettiğini görebilirsiniz."

"Hangi alanlarda mükemmel bir iş yapılmadığını ve nasıl geliştirebileceğimizi anlamaya çalışıyoruz."

"Sezona iyi başlayamasak da takımın buna verdiği tepkinin iyi olduğunu düşünüyorum, Cidde hafta sonunun bizim için özellikle zor olduğunu hatırlıyorum fakat o hafta sonundan sonraki tepki iyiydi, herkes aynı yöne doğru itti."

"Bütçe sınırı altında sezon boyunca radikal değişiklikler yapmanın çok kolay olmadığını biliyoruz, ancak performans açısından ileriye doğru önemli adımlar atıldı: örneğin, Aston Martin Cidde'de bizden çok daha hızlıydı ve şimdi genel olarak onların önündeyiz."

"Son iki ayda iyi bir reaksiyon gösterdiğimizi düşünüyorum ama en önemlisi takımdaki ruhun çok olumlu olması. Takım içerisinde iyi bir motivasyon var ve her bir çalışanın sahip olduğu tutum iyi."

"Bu zihniyetle aracı geliştirmeye devam etmeli ve iç çekişmelerden kaçınmalıyız."