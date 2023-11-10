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Ferrari, 2024 için Red Bull'u 'tamamen' kopyalamaktan kaçınacak

Ferrari'nin 2024 aracının - şu anda kod adı '676' - Red Bull'un 'çözümleri' ile Scuderia'nın kendi 'yenilikleri ve seçimlerinin' bir karışımı olacağı bildiriliyor.

Zeynep Taş
Editör Zeynep Taş
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Charles Leclerc, Ferrari SF-23

Formula 1'in zemin etkili aerodinamik döneminin ikinci yılında Ferrari, Red Bull'a yaklaşamadı ve aradaki fark daha da açılmış oldu.

Sezon öncesi testlerde SF-23'ün konseptinin kusurlu olduğunu fark eden Scuderia, sezon ortasında bir değişiklik yaparak sidepod tasarımını Red Bull'a benzetti.

Buna rağmen Ferrari yalnızca tek bir galibiyet elde etti, ancak yine de İtalyan takımı gridde Red Bull dışında yarış kazanan tek takım.

İtalya Grand Prix'sini Red Bull'un kazanmasının ardından Charles Leclerc, "2024 projesi bu yıl sahip olduğumuz araçtan çok farklı" dese de Fred Vasseur bu yıl ile gelecek yıl arasında aracın tüm zayıflıklarını tespit etmenin kolay olmayacağını söyledi.

Formu1a.uno'ya göre, '676' projesi Red Bull projesinden esinlenen çözümler, yenilikler ve Ferrari'nin kendi seçimlerini barındıracak ve yalnızca Adrian Newey tarafından bu iki yıllık yeni düzenlemelerde tanıtılanları kopyalamayacak.

İtalyan yayın, Ferrari'nin amacının 'mevcut özellikler ve yeni teknik yenilikler' arasında esnekliği korumak olduğunu bildirdi.

Adrian Newey, Chief Technology Officer, Red Bull Racing

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Adrian Newey, Chief Technology Officer, Red Bull Racing

Ayrıca, "Gözden geçirilmiş ve geliştirilmiş bu konsept, SF-23 ile Red Bull felsefesi arasında, benzersiz çözümler içeren bir ara sürüm olacak." diye ekledi.

Çünkü günün sonunda, başka bir takımın konseptini; nasıl çalıştığını tam olarak anlamadan kopyalamak Aston Martin benzeri bir durum yaratabilir.

Aston Martin sezona Christian Horner ve Helmut Marko'nun deyimiyle 'üçüncü bir Red Bull' ile başladı; araç eski Red Bull pilotu Dan Fallows'un önderliğinde tasarlandı ancak sezon boyunca yapılan güncellemelerle performans ve şampiyonadaki yerlerini kaybettiler.

Ferrari, bu durumdan kaçınmaya kararlı.

Form1auno, "Avusturya'da yeni tabanın tanıtılmasından sonra, özellikle de Japonya'daki bir sonraki geliştirmeyle birlikte veriler daha tutarlı hale geldi."

"Doğal olarak bundan çok daha fazlasını beklememiz gerekecek. Ferrari, 2023'ü 2024'e taşımayacak çünkü tabanın yeniden tasarlanması gerekecek." açıklamasında bulundu.

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