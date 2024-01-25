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Ferrari, 2024 F1 aracının montaj sürecine başladı, yakında dyno testleri başlıyor

2024 sezonunda kullanılacak ilk Ferrari aracı, Maranello fabrikasında inşa ediliyor. Şubat ayının başında yeni aracın 'ateşlenmesi' ve ardından dyno testlerinin yapılması planlanıyor.

Kemal Şengül
Editör Kemal Şengül
Yardımcı Editör Franco Nugnes
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Ferrari SF-23 detail

Maranello'nun montaj departmanında, 676 kod adlı yeni aracın montajına birkaç gün önce başlandı. Araç her ayrıntısıyla tamamlandıktan sonra yeni güç ünitesi ilk kez çalıştırılacak. Bunu gerçekleştirmek için Şubat ayının başı belirlendi.

İlk aracın montaj aşaması büyük bir dikkatle takip ediliyor çünkü Fred Vasseur'ün açıkladığı üzere yeni araç, SF-23'ten %95 farklı olacak.

Baş tasarımcı Fabio Montecchi ve çalışma arkadaşları maksimum performans sağlayacak bir çözüm ararken, aynı zamanda ihtiyaç duyulması halinde hızlı pit-stop ya da parça değişimlerine olanak tanıyacak iyi bir müdahale işlevselliği de hedeflediler. Enrico Cardile ve ekibini ön tarafta itme çubuğu süspansiyon düzenini korumaya iten nedenlerden biri de bu: mekanikerler tüm ayarları çok daha kısa sürede yapabilecekler.

Ferrari, 676'yı 2 ya da 3 Şubat civarında, aracın davranışını doğrulamak için zorlu çalışma döngülerine tabi tutacağı dyno testine sokma fikri var. Bu, aracın tamamının yerleştirilebileceği ve büyük çaplı testlerin yapılacağı bir hücre olarak düşünülebilir.

Takım yeni aracı ilk kez 13 Şubat'ta piste çıkarmayı ve test etmeyi planlanıyor. Fakat takım önceki yıllardan daha "sönük" bir lansman yapacak ve araç sadece internet sitesi üzerinden tanıtılacak.

Takım yapacağı shakedown sayesinde 200 km mesafe kat edecek ve aracı ilk testten önce biraz da olsa anlama fırsatı yakalayacak.

Fakat bunun öncesinde gerçekleştirilecek dyno testi de, 2024 aracıyla ilgili ilk önemli cevapları verecek. Araç, basınç ve sıcaklık değiştiğinde tüm sistemlerin nasıl çalıştığını doğrulamak için dayanıklılık testlerine de tabi tutulacak. Dolayısıyla mühendisler, 24 GP'nin yapılacağı bir sezonda güçlü ve zayıf yönleri bulma fırsatına sahip olacak.

Yine de İtalyan ekip, 24 yarışlık sezonda dört güç ünitesi kullanmayı planlıyor, ki bu da yıl içerisinde grid cezasını garantiliyor. Fakat bunu yaparak performanstan ödün vermemiş olacaklar.

La sospensione anteriore della 676 sarà a schema push rod come sulla SF-23

Photo by: Erik Junius

La sospensione anteriore della 676 sarà a schema push rod come sulla SF-23

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